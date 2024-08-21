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Военная операция на Украине ,  
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В США заявили об обсуждении с Киевом долгосрочных целей в Курской области

Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Вашингтон обсуждает с Киевом долгосрочные цели операции в Курской области, сообщили в Пентагоне, отметив, что Зеленский говорил о «создании буферной зоны». Путин счел атаку провокацией и обещал «достойный ответ»

США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции ВСУ в Курской области, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге. Так он ответил на вопрос журналиста, готов ли Вашингтон публично поддержать действия украинской стороны.

Райдер подчеркнул, что США «сфокусированы на том, чтобы Украина была свободной и суверенной страной, способной отражать агрессию» в будущем. «Однако, когда дело касается их долгосрочных целей здесь, то мы все еще обсуждаем это с ними», — сказал он, имея в виду операцию ВСУ в Курской области.

Представитель Пентагона отметил, что украинский президент Владимир Зеленский одной из целей атаки называл «создание буферной зоны» на территории России. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что целью операции является усиление позиций на переговорах.

Ранее 20 августа Пентагон сообщил, что глава ведомства Ллойд Остин обсудил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым динамику на поле боя, действия украинской армии, а также подготовку военнослужащих для ВСУ. В сообщении не уточнялось, обсуждали ли собеседники ситуацию в Курской области.

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Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх 9 августа заявила, что вторжение ВСУ в Курскую область не является эскалацией по мнению Вашингтона: «Украина делает то, что нужно для достижения успеха на поле боя». Также она сказала, что использование американского оружия в ходе этой операции укладывается в политику США.

Однако 15 августа Сингх заявила, что в Вашингтоне обеспокоены возможным обострением конфликта на Украине в связи с происходящим. «Если Россия не ответила на что-то, это не означает, что она не может или не сделает такого в будущем», — сказала она.

Бои в приграничных районах Курской области продолжаются с 6 августа. Врио главы региона Алексей Смирнов 12 августа сообщил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов, где оставались около 2 тыс. человек.

В Курской области действуют режимы ЧС федерального значения и КТО, из приграничных районов вывозят людей. По данным Минобороны России, к 20 августа украинская сторона потеряла более 4130 военных и 58 танков.

Президент России Владимир Путин счел действия ВСУ «масштабной провокацией» и пообещал достойный ответ. 15 августа был создан Координационый совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий, его возглавляет министр обороны Андрей Белоусов. 20 августа в приграничных районах создали группировки «Белгород», «Курск» и «Брянск».

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