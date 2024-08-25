 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Reuters сообщил о ранении своих журналистов в Краматорске при ударе

Сюжет
Военная операция на Украине
Всего пострадали или пропали без вести шесть сотрудников агентства Reuters — граждане Украины, США, Латвии, Германии и Великобритании. Минобороны России сообщало в сводке об ударе по пункту дислокации иностранных наемников
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Агентство Reuters сообщило, что при ударе по подконтрольному Украине Краматорску получили ранения двое сотрудников редакции, еще один пропал.

По информации агентства, всего в здании находились шесть сотрудников Reuters. «Один из наших коллег числится пропавшим без вести, еще двое доставлены в больницу для лечения», — сообщили в агентстве. Три других сотрудника Reuters тоже пострадали.

Глава Донецкой военной администрации Вадим Филашкин сообщил в телеграм-канале о ночном обстреле города. По его словам, четыре человека были ранены, еще один находится под завалами. Все они журналисты Reuters — граждане Украины, США, Латвии и Германии. Под завалами находится журналист из Великобритании. На месте ведется разбор завалов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В сводке за 25 августа ведомство сообщило, что российская армия нанесла удар по пункту временной дислокации иностранных наемников, а также по скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах.

ФСБ завела дела против журналистов из США и Украины за репортажи из Суджи
Политика
Фото:Алексей Белкин / Global Look Press

Этим летом в зоне боевых действий пострадали несколько российских журналистов. В июне корреспондент НТВ Алексей Ивлев попал под обстрел в Горловке в ДНР. Также пострадали телеоператор Валерий Кожин и сопровождающий их офицер. Кожин позднее скончался, Ивлев потерял руку.

В августе в Курской области военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный был ранен при атаке беспилотника. Изначально его коллеги и депутат Госдумы Михаил Делягин сообщили, что военкор погиб, но ВГТРК эту информацию опровергла.

Журналист сообщил, что у него контузия. Глава ДНР Денис Пушилин 23 августа рассказал, что Поддубный проходит лечение и идет на поправку.

В начале лета президент Владимир Путин заявил, что в зоне военной операции на Украине погибли по меньшей мере 30 российских журналистов.

Курс Toncoin обвалился на 15% после задержания Павла Дурова

Что известно о задержании Павла Дурова во Франции

Ливанская группировка «Хезболла» и Израиль обменялись ударами

Холанд опередил Месси и Роналду по среднему количеству голов в XXI веке

Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль

Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой

Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре

Какое жилье за границей можно купить по цене однушки в Москве

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина Reuters Краматорск журналисты
Материалы по теме
CNN ответил на обвинения в адрес журналиста, посетившего курскую Суджу
Политика
В Москве простились с погибшим в ДНР фотокорреспондентом Цицаги
Общество
Путин позвонил раненному в Курской области военкору Поддубному
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 101,61 (-0,01) Инвестиции, 23 авг, 18:02 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 91,6 (+0,31) Инвестиции, 23 авг, 18:02
Маск объяснил, в чем разница между Дуровым и ЦукербергомТехнологии и медиа, 16:04
Лидер «Коррозии металла» вновь решил выдвинуться на пост мэра ХимокПолитика, 15:52
Российского каноиста второй раз за день лишили золота чемпионата мираСпорт, 15:46
Кадыров рассказал об эвакуации «Ахматом» срочников в Курской областиПолитика, 15:43
Папа римский выступил против запрета Украинской православной церквиПолитика, 15:39
Reuters сообщил о ранении своих журналистов в Краматорске при удареПолитика, 15:19
Футболист «Зенита» объяснил поцелуй в лоб от тренера «Спартака»Спорт, 15:09
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Клименко назвал задержание Дурова знаковым шагом к «новому интернету»Технологии и медиа, 14:55
Мейвезер превзошел внука бывшего босса мафии в бою-реваншеСпорт, 14:41
Путин выслушал предложения боевых командиров по ситуации в приграничьеПолитика, 14:31
Отец Дурова сообщил, что случайно узнал о задержании сынаПолитика, 14:18
AFP рассказало о планах Дурова в ПарижеПолитика, 14:17
Китай попросил США перестать очернять его за позицию по УкраинеПолитика, 14:04
Умер главный конструктор «Искандера-М» Олег МамалыгаОбщество, 13:52