Reuters сообщил о ранении своих журналистов в Краматорске при ударе

Всего пострадали или пропали без вести шесть сотрудников агентства Reuters — граждане Украины, США, Латвии, Германии и Великобритании. Минобороны России сообщало в сводке об ударе по пункту дислокации иностранных наемников

Фото: Thomas Peter / Reuters

Агентство Reuters сообщило, что при ударе по подконтрольному Украине Краматорску получили ранения двое сотрудников редакции, еще один пропал.

По информации агентства, всего в здании находились шесть сотрудников Reuters. «Один из наших коллег числится пропавшим без вести, еще двое доставлены в больницу для лечения», — сообщили в агентстве. Три других сотрудника Reuters тоже пострадали.

Глава Донецкой военной администрации Вадим Филашкин сообщил в телеграм-канале о ночном обстреле города. По его словам, четыре человека были ранены, еще один находится под завалами. Все они журналисты Reuters — граждане Украины, США, Латвии и Германии. Под завалами находится журналист из Великобритании. На месте ведется разбор завалов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В сводке за 25 августа ведомство сообщило, что российская армия нанесла удар по пункту временной дислокации иностранных наемников, а также по скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах.

Этим летом в зоне боевых действий пострадали несколько российских журналистов. В июне корреспондент НТВ Алексей Ивлев попал под обстрел в Горловке в ДНР. Также пострадали телеоператор Валерий Кожин и сопровождающий их офицер. Кожин позднее скончался, Ивлев потерял руку.

В августе в Курской области военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный был ранен при атаке беспилотника. Изначально его коллеги и депутат Госдумы Михаил Делягин сообщили, что военкор погиб, но ВГТРК эту информацию опровергла.

Журналист сообщил, что у него контузия. Глава ДНР Денис Пушилин 23 августа рассказал, что Поддубный проходит лечение и идет на поправку.

В начале лета президент Владимир Путин заявил, что в зоне военной операции на Украине погибли по меньшей мере 30 российских журналистов.