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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин рассказал о состоянии раненого военкора Поддубного

Пушилин: раненый при атаке дрона военкор Поддубный идет на поправку
Сюжет
Военная операция на Украине

Состояние здоровья военкора ВГТРК Евгения Поддубного, который был ранен при атаке дрона в Курской области, стабильное, он идет на поправку, сообщил заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Евгений проходит лечение, по моей информации, его состояние стабильное, он идет на поправку», — приводит его слова ТАСС.

Поддубный сообщил о контузии после атаки БПЛА в Курской области
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Евгений Поддубный

Украинский дрон атаковал автомобиль Поддубного 7 августа. В результате его машина загорелась и съехала в кювет, некоторое время военкора считали погибшим. По словам врачей, у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, а также травма лицевых костей. Сначала его отвезли в местную больницу, а затем отправили на лечение в Москву. Позднее военкор сообщил, что получил контузию.

С 6 августа в Курской области идут бои с Вооруженными силами Украины. Врио губернатора Алексей Смирнов 12 августа сообщил о переходе под контроль Украины 28 населенных пунктов.

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Денис Пушилин Евгений Поддубный ранение
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