Пушилин рассказал о состоянии раненого военкора Поддубного
Состояние здоровья военкора ВГТРК Евгения Поддубного, который был ранен при атаке дрона в Курской области, стабильное, он идет на поправку, сообщил заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Евгений проходит лечение, по моей информации, его состояние стабильное, он идет на поправку», — приводит его слова ТАСС.
Украинский дрон атаковал автомобиль Поддубного 7 августа. В результате его машина загорелась и съехала в кювет, некоторое время военкора считали погибшим. По словам врачей, у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, а также травма лицевых костей. Сначала его отвезли в местную больницу, а затем отправили на лечение в Москву. Позднее военкор сообщил, что получил контузию.
С 6 августа в Курской области идут бои с Вооруженными силами Украины. Врио губернатора Алексей Смирнов 12 августа сообщил о переходе под контроль Украины 28 населенных пунктов.
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