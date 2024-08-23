Пушилин рассказал о состоянии раненого военкора Поддубного

Состояние здоровья военкора ВГТРК Евгения Поддубного, который был ранен при атаке дрона в Курской области, стабильное, он идет на поправку, сообщил заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Евгений проходит лечение, по моей информации, его состояние стабильное, он идет на поправку», — приводит его слова ТАСС.

Украинский дрон атаковал автомобиль Поддубного 7 августа. В результате его машина загорелась и съехала в кювет, некоторое время военкора считали погибшим. По словам врачей, у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, а также травма лицевых костей. Сначала его отвезли в местную больницу, а затем отправили на лечение в Москву. Позднее военкор сообщил, что получил контузию.

С 6 августа в Курской области идут бои с Вооруженными силами Украины. Врио губернатора Алексей Смирнов 12 августа сообщил о переходе под контроль Украины 28 населенных пунктов.