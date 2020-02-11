Сетевое правосудие

В Пензе вынесены приговоры фигурантам дела о террористическом подполье

Семеро фигурантов громкого дела «Сети» получили сроки от шести до 18 лет в колонии строгого режима. Обвиняемые неоднократно сообщали о пытках, избиениях и угрозах изнасилованием, а в суде отказались от признательных показаний

Илья Шакурский и Дмитрий Пчелинцев (Фото: Давид Френкель / Медиазона)

В чем признаны виновными семеро анархистов

Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе 10 февраля вынес приговор семерым обвиняемым, которых ФСБ считает причастными к деятельности запрещенной в России организации «Сеть». Все они признаны виновными и приговорены к реальным срокам с отбытием в колонии строгого режима, сообщает ТАСС.

Самый суровый приговор получил 27-летний Дмитрий Пчелинцев — 18 лет заключения. 23-летний Илья Шакурский получил 16 лет колонии и штраф 50 тыс. руб., 30-летнего Андрея Чернова приговорили к 14 годам. Остальные четыре фигуранта дела — Максим Иванкин, Михаил Кульков, Василий Куксов и Арман Сагынбаев — получили от шести до 13 лет.

Всем осужденным вменялась организация террористического сообщества или участие в нем (ст. 205.4 УК РФ). Пчелинцева, Шакурского и Куксова суд счел виновным также в незаконном обороте оружия (ст. 222 УК). Кулькову, Иванкину и Чернову дополнительно инкриминировалось покушение на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК).

Обвинение строится на признательных показаниях самих фигурантов дела, данных во время следствия. По утверждению обвиняемых, признания были результатом пыток. О следах пыток говорили родные фигурантов дела и правозащитники, видевшие их в СИЗО. В суде все фигуранты отказались от признания вины. Однако суд полностью согласился с аргументами обвинения. Назначенные сроки совпадают с теми, которые требовал гособвинитель Сергей Семеренко.

Как отмечает ресурс «Медиазона», судья постановил уничтожить «средства совершения преступления, не представляющие ценности». К ним суд отнес «Капитал» Карла Маркса, учебное пособие по стрелковому делу, учебник спецназа ГРУ и ряд анархистских изданий.

Как возникло дело «Сети»

Уголовное дело, известное как дело «Сети», было возбуждено в октябре 2017 года, когда оперативники ФСБ начали задерживать в Пензе и Санкт-Петербурге сторонников анархистских движений. Следствие сочло, что они образуют «межрегиональное террористическое сообщество под условным наименованием «Сеть», целью которого является «насильственное изменение конституционного строя», «дестабилизация политической обстановки в стране», «раскачка народных масс» и вооруженный захват власти. По версии ФСБ, анархисты намеревались совершить атаки во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу, организовать нападения на органы власти, военкоматы и отделения «Единой России».

Основателями движения, ячейки которого якобы действовали в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе и Белоруссии, ФСБ называет Пчелинцева и «неустановленное лицо под псевдонимом Тимофей». Подготовку к мятежу они начали в 2014 году, утверждалось в материалах дела. Согласно им Пчелинцев вовлек в деятельность «Сети» людей, с которыми познакомился на концертах музыкальных групп, а для связи они использовали защищенный протокол Jabber и браузер TOR.

Поводом для возбуждения дела стала явка с повинной студента Пензенского педагогического института Егора Зорина, которого, как писал «Коммерсантъ», незадолго до этого задерживали с наркотиками. Он дал показания о создании террористического сообщества. Позднее уголовное дело в отношении Зорина прекратили.

Отдельно слушается уголовное дело о петербургской ячейке «Сети», по нему проходят Виктор Филинков, Юлий Бояршинов и признавший в суде вину Игорь Шишкин. Шишкин был осужден в особом порядке и получил 3,5 года колонии.

Как велось следствие по делу

Фигуранты дела настаивают, что организации «Сеть» не существовало. «Полевые выходы», которые, как полагает следствие, были отработкой боевых действий, являлись, по словам фигурантов дела, игрой в страйкбол. Изъятое при обысках оружие обвиняемые называли подброшенным.

Они заявляли, что в период следствия подвергались пыткам и в результате подписывали признательные показания. Так, Пчелинцев рассказывал в суде, что его неоднократно пытали током: «Сотрудник, которого зовут Александр, зачистил канцелярским ножом провода и примотал мне их к большим пальцам ног. Ни вопросов мне никто не задавал, ничего — просто начали сразу крутить динамо-машинку. Собственно, ногами примерно до колена я ощутил ток — это ощущение, как будто сдирают кожу заживо», — цитировала «Медиазона» его выступление в суде. После первого такого эпизода Пчелинцев совершил попытку самоубийства.

Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой правозащитники передавали свидетельство Шакурского, где он сообщает об избиении, угрозах изнасилованием и пытках током, после которых он «забыл слово «нет» и говорил все, что говорили оперативники».

О пытках сообщали также Сагынбаев, Чернов и отпущенные в качестве свидетелей Илья Капустин и Михаил Гундорин. На пытки жаловались и обвиняемые по делу петербургской «Сети» Филинков и Бояршинов. Защитники фигурантов дела подавали заявления в СКР о применении к ним пыток, однако ведомство отказалось возбуждать уголовные дела.

Почему дело вызвало общественный резонанс

О деле «Сети» неоднократно спрашивали Владимира Путина. В декабре 2018 года на встрече с членами Совета по правам человека президент в ответ сослался на подготовленную для него справку, где утверждалось, что «по местам сбора и жительства участников «Сети» обнаружены и изъяты учредительные и программные документы террористического сообщества, закамуфлированное под огнетушитель самодельное взрывное устройство на основе алюминиевой селитры мощностью 2,5 кг в тротиловом эквиваленте, пистолеты, гранаты, карабин и прекурсоры для взрывчатых веществ». «Понимаете, это такая серьезная вещь», — подытожил Путин, отвечая на вопросы членов СПЧ Михаила Федотова, Николая Сванидзе и Екатерины Винокуровой.

«Президент неоднократно разбирался с этой ситуацией», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 10 февраля в ответ на вопрос журналистов о законности преследования фигурантов дела «Сети».

Правозащитники и родители обвиняемых несколько раз обращались с просьбой расследовать пытки фигурантов дела «Сети» к уполномоченному по правам человека Москальковой. О реакции на эти обращения не сообщалось. По информации «Новой газеты», единственным фигурантом дела «Сети», которого в СИЗО посещала Москалькова, был признавший вину Шишкин.

В июле 2018 года во время заседания комитета ООН против пыток российская делегация не ответила на вопрос спецдокладчика Клода Хеллера о пытках фигурантов дела «Сети», писала «Медиазона».

За фигурантов дела «Сети» вступались общественные деятели и правозащитники, в том числе телеведущий Владимир Познер, издатель Ирина Прохорова, руководитель Левада-центра Лев Гудков, предприниматель Дмитрий Зимин, экономист Сергей Алексашенко. Активисты проводили согласованные и несогласованные акции в поддержку обвиняемых по делу «Сети». Петицию правозащитника Льва Пономарева в защиту фигурантов дела подписали музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, писатель Людмила Улицкая и другие.