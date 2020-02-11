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Газета № 007 (3174) (1102) Общество,
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Сетевое правосудие
В Пензе вынесены приговоры фигурантам дела о террористическом подполье
Семеро фигурантов громкого дела «Сети» получили сроки от шести до 18 лет в колонии строгого режима. Обвиняемые неоднократно сообщали о пытках, избиениях и угрозах изнасилованием, а в суде отказались от признательных показаний
Илья Шакурский и Дмитрий Пчелинцев (Фото: Давид Френкель / Медиазона)

В чем признаны виновными семеро анархистов

Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе 10 февраля вынес приговор семерым обвиняемым, которых ФСБ считает причастными к деятельности запрещенной в России организации «Сеть». Все они признаны виновными и приговорены к реальным срокам с отбытием в колонии строгого режима, сообщает ТАСС.

Самый суровый приговор получил 27-летний Дмитрий Пчелинцев — 18 лет заключения. 23-летний Илья Шакурский получил 16 лет колонии и штраф 50 тыс. руб., 30-летнего Андрея Чернова приговорили к 14 годам. Остальные четыре фигуранта дела — Максим Иванкин, Михаил Кульков, Василий Куксов и Арман Сагынбаев — получили от шести до 13 лет.

Всем осужденным вменялась организация террористического сообщества или участие в нем (ст. 205.4 УК РФ). Пчелинцева, Шакурского и Куксова суд счел виновным также в незаконном обороте оружия (ст. 222 УК). Кулькову, Иванкину и Чернову дополнительно инкриминировалось покушение на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК).

Обвинение строится на признательных показаниях самих фигурантов дела, данных во время следствия. По утверждению обвиняемых, признания были результатом пыток. О следах пыток говорили родные фигурантов дела и правозащитники, видевшие их в СИЗО. В суде все фигуранты отказались от признания вины. Однако суд полностью согласился с аргументами обвинения. Назначенные сроки совпадают с теми, которые требовал гособвинитель Сергей Семеренко.

Как отмечает ресурс «Медиазона», судья постановил уничтожить «средства совершения преступления, не представляющие ценности». К ним суд отнес «Капитал» Карла Маркса, учебное пособие по стрелковому делу, учебник спецназа ГРУ и ряд анархистских изданий.

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Как возникло дело «Сети»

Уголовное дело, известное как дело «Сети», было возбуждено в октябре 2017 года, когда оперативники ФСБ начали задерживать в Пензе и Санкт-Петербурге сторонников анархистских движений. Следствие сочло, что они образуют «межрегиональное террористическое сообщество под условным наименованием «Сеть», целью которого является «насильственное изменение конституционного строя», «дестабилизация политической обстановки в стране», «раскачка народных масс» и вооруженный захват власти. По версии ФСБ, анархисты намеревались совершить атаки во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу, организовать нападения на органы власти, военкоматы и отделения «Единой России».

Основателями движения, ячейки которого якобы действовали в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе и Белоруссии, ФСБ называет Пчелинцева и «неустановленное лицо под псевдонимом Тимофей». Подготовку к мятежу они начали в 2014 году, утверждалось в материалах дела. Согласно им Пчелинцев вовлек в деятельность «Сети» людей, с которыми познакомился на концертах музыкальных групп, а для связи они использовали защищенный протокол Jabber и браузер TOR.

Поводом для возбуждения дела стала явка с повинной студента Пензенского педагогического института Егора Зорина, которого, как писал «Коммерсантъ», незадолго до этого задерживали с наркотиками. Он дал показания о создании террористического сообщества. Позднее уголовное дело в отношении Зорина прекратили.

Отдельно слушается уголовное дело о петербургской ячейке «Сети», по нему проходят Виктор Филинков, Юлий Бояршинов и признавший в суде вину Игорь Шишкин. Шишкин был осужден в особом порядке и получил 3,5 года колонии.

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Как велось следствие по делу

Фигуранты дела настаивают, что организации «Сеть» не существовало. «Полевые выходы», которые, как полагает следствие, были отработкой боевых действий, являлись, по словам фигурантов дела, игрой в страйкбол. Изъятое при обысках оружие обвиняемые называли подброшенным.

Они заявляли, что в период следствия подвергались пыткам и в результате подписывали признательные показания. Так, Пчелинцев рассказывал в суде, что его неоднократно пытали током: «Сотрудник, которого зовут Александр, зачистил канцелярским ножом провода и примотал мне их к большим пальцам ног. Ни вопросов мне никто не задавал, ничего — просто начали сразу крутить динамо-машинку. Собственно, ногами примерно до колена я ощутил ток — это ощущение, как будто сдирают кожу заживо», — цитировала «Медиазона» его выступление в суде. После первого такого эпизода Пчелинцев совершил попытку самоубийства.

Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой правозащитники передавали свидетельство Шакурского, где он сообщает об избиении, угрозах изнасилованием и пытках током, после которых он «забыл слово «нет» и говорил все, что говорили оперативники».

О пытках сообщали также Сагынбаев, Чернов и отпущенные в качестве свидетелей Илья Капустин и Михаил Гундорин. На пытки жаловались и обвиняемые по делу петербургской «Сети» Филинков и Бояршинов. Защитники фигурантов дела подавали заявления в СКР о применении к ним пыток, однако ведомство отказалось возбуждать уголовные дела.

Почему дело вызвало общественный резонанс

О деле «Сети» неоднократно спрашивали Владимира Путина. В декабре 2018 года на встрече с членами Совета по правам человека президент в ответ сослался на подготовленную для него справку, где утверждалось, что «по местам сбора и жительства участников «Сети» обнаружены и изъяты учредительные и программные документы террористического сообщества, закамуфлированное под огнетушитель самодельное взрывное устройство на основе алюминиевой селитры мощностью 2,5 кг в тротиловом эквиваленте, пистолеты, гранаты, карабин и прекурсоры для взрывчатых веществ». «Понимаете, это такая серьезная вещь», — подытожил Путин, отвечая на вопросы членов СПЧ Михаила Федотова, Николая Сванидзе и Екатерины Винокуровой.

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«Президент неоднократно разбирался с этой ситуацией», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 10 февраля в ответ на вопрос журналистов о законности преследования фигурантов дела «Сети».

Правозащитники и родители обвиняемых несколько раз обращались с просьбой расследовать пытки фигурантов дела «Сети» к уполномоченному по правам человека Москальковой. О реакции на эти обращения не сообщалось. По информации «Новой газеты», единственным фигурантом дела «Сети», которого в СИЗО посещала Москалькова, был признавший вину Шишкин.

В июле 2018 года во время заседания комитета ООН против пыток российская делегация не ответила на вопрос спецдокладчика Клода Хеллера о пытках фигурантов дела «Сети», писала «Медиазона».

За фигурантов дела «Сети» вступались общественные деятели и правозащитники, в том числе телеведущий Владимир Познер, издатель Ирина Прохорова, руководитель Левада-центра Лев Гудков, предприниматель Дмитрий Зимин, экономист Сергей Алексашенко. Активисты проводили согласованные и несогласованные акции в поддержку обвиняемых по делу «Сети». Петицию правозащитника Льва Пономарева в защиту фигурантов дела подписали музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, писатель Людмила Улицкая и другие.

Авторы: Георгий Тадтаев, Маргарита Алехина.
Теги: приговор , Сеть , суд
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