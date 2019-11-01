Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 64,03 (+0,26) Quote, 12:29
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 71,48 (+0,29) Quote, 12:29
СК показал видео севшего в Тюмени с отказавшим двигателем SSJ-100 Общество, 21:45 Помогите бизнесменам открыть свое дело. Игра РБК и HUAWEI, 21:33 Садовничий прокомментировал дело аспиранта МГУ Мифтахова Общество, 21:28 Прокуратура решила проверить меры по отгону птиц после инцидента с SSJ100 Общество, 21:28 Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров к 2030 году Политика, 21:02 Резервный борт забрал пассажиров из Тюмени после инцидента с SSJ100 Общество, 20:55 «Сафмар» Гуцериева назвал фальшивкой материал Reuters о долге в ₽1 трлн Бизнес, 20:53 Школа как социум: гран-при Rybakov Prize в $1 млн Партнерский материал, 20:45 Стрелявшего в сослуживцев рядового отправили в караул в нарушение приказа Общество, 20:40 Появилось видео пожара в жилом доме в центре Москвы Общество, 20:30 Название трассы Москва — Казань решили определить голосованием Общество, 20:25 В Якутии начали проверку видео с управляющей пассажирским Ан-24 девушкой Общество, 20:20 Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий Общество, 20:19 Минкультуры попросило сократить показы иностранного кино 4 ноября Технологии и медиа, 20:09
Общество ,  
0 
Садовничий прокомментировал дело аспиранта МГУ Мифтахова

Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий уверен, что правоохранительные органы разберутся в деле аспиранта университета Азата Мифтахова, обвиняемого в хулиганстве. Об этом он сообщил «Интерфаксу».

«Я несколько раз интересовался прохождением этого дела. Азату Мифтахову и его семье сейчас тяжело, но я уверен, что правоохранительные органы в ближайшее время объективно разберутся во всех обстоятельствах и суд вынесет справедливое решение», — сказал он.

Садовничий сообщил, что ему известно об общественном резонансе, вызванном ситуацией, однако отметил, что, поскольку он не имеет доступа к материалам уголовного дела, ему сложно судить о наличии или отсутствии вины.

Общество
МГУ объяснил претензии к двум студенткам журфака

Аспиранта мехмата МГУ и анархиста Азата Мифтахова арестовали в феврале этого года, его обвиняют в нападении на офис «Единой России». Изначально Мифтахова задержали по другому делу — об изготовлении найденной в Балашихе взрывчатки, однако позже отпустили без избрания меры пресечения. По словам аспиранта, во время первого задержания полицейские угрожали ему и пытали его.

В октябре две студентки журфака МГУ — Марина Ким и Фариза Дударова — пожаловались на угрозы отчисления со стороны руководства факультета после того, как они анонсировали сбор поручительств в поддержку Мифтахова. На факультете сообщили, что девушки подделали медицинские справки для оформления академического отпуска. Дударова говорила РБК, что найти справки для ухода в академический отпуск им советовали в учебной части, предупредив, что иначе их «завалят» на пересдаче.

Теги: МГУ, арест
Материалы по теме
Суд арестовал аспиранта МГУ по делу о поджоге офиса «Единой России»
Общество
МГУ объяснил претензии к двум студенткам журфака
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter