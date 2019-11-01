Садовничий прокомментировал дело аспиранта МГУ Мифтахова

Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий уверен, что правоохранительные органы разберутся в деле аспиранта университета Азата Мифтахова, обвиняемого в хулиганстве. Об этом он сообщил «Интерфаксу».

«Я несколько раз интересовался прохождением этого дела. Азату Мифтахову и его семье сейчас тяжело, но я уверен, что правоохранительные органы в ближайшее время объективно разберутся во всех обстоятельствах и суд вынесет справедливое решение», — сказал он.

Садовничий сообщил, что ему известно об общественном резонансе, вызванном ситуацией, однако отметил, что, поскольку он не имеет доступа к материалам уголовного дела, ему сложно судить о наличии или отсутствии вины.

Аспиранта мехмата МГУ и анархиста Азата Мифтахова арестовали в феврале этого года, его обвиняют в нападении на офис «Единой России». Изначально Мифтахова задержали по другому делу — об изготовлении найденной в Балашихе взрывчатки, однако позже отпустили без избрания меры пресечения. По словам аспиранта, во время первого задержания полицейские угрожали ему и пытали его.