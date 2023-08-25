Трамп вернулся в Twitter после двух лет отсутствия и тюрьмы

Последний пост Дональда Трампа в Twitter был опубликован в январе 2021 года, после этого политика заблокировали. Его аккаунт восстановили осенью 2022 года, но Трамп не делал публикаций, продолжив пользоваться соцсетью Truth Social

Фото: Twitter.com

Экс-президент США Дональд Трамп опубликовал в своем аккаунте в соцсети X (ранее — Twitter) первый пост с января 2021 года, когда его заблокировала администрация в связи с событиями на Капитолийском холме. Первым постом политика после двухлетнего отсутствия стал его магшот — тюремный снимок, который накануне сделала полиция при его кратковременном аресте.

Фото подписано словами «Вмешательство в выборы» и «Никогда не сдавайтесь». Также там размещена ссылка на сайт предвыборной кампании donaldjtrump.com.

Трамп намеренно решил не улыбаться на тюремном снимке, чтобы выглядеть на снимке «вызывающе», рассказывали источники CNN в команде политика. Сам экс-президент, комментируя магшот, сказал Fox News: «Они настояли на том, чтобы я сфотографировался, и я согласился. Это единственный раз, когда я делал тюремный снимок. Это неприятное чувство, особенно когда ты не сделал ничего плохого».

Полиция показала снимок Трампа при аресте Политика

Трамп стал первым официально арестованным президентом в истории США. 24 августа он прибыл в тюрьму в Атланте как обвиняемый по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия в 2020 году. В тюрьме он провел около 20 минут, проходя стандартную процедуру: сдал отпечатки пальцев, сфотографировался и взвесился (97,5 кг), полицейские измерили его рост (1,9 м). После этого его отпустили под залог в $200 тыс. Трамп отрицает вину во вмешательстве, он не признал свой проигрыш действующему президенту страны Джо Байдену и требовал отменить результаты голосования в Джорджии.

Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа в январе 2021 года, после беспорядков, которые устроили его сторонники в здании Капитолия, «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». На Трампа были подписаны почти 89 млн пользователей. В ноябре 2022 года новый владелец соцсети Илон Маск разблокировал страничку Трампа, однако тот все равно не делал никаких постов. Вместо этого он продолжит использовать собственную соцсеть Truth Social. При этом о возвращении в Facebook (принадлежит компании Meta, ее деятельность признана экстремистской в России и запрещена) политик объявил в марте 2023 года.

Как отмечает AP, пока не понятно, намерен ли Трамп далее пользоваться Twitter. После публикации там магшота он сделал несколько постов в Truth Social.