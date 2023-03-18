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Трамп объявил о возвращении на Facebook

Экс-президент США Дональд Трамп объявил о возвращении на Facebook после блокировки

Экс-президент США Дональд Трамп объявил о своем возвращении на Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) после блокировки аккаунта в 2021 году.

«Я вернулся», — написал он. К публикации также прикреплено видео, где Трамп, выступая перед своими сторонниками, извиняется перед ними за ожидание.

Аккаунты бывшего американского президента в Facebook и Instagram (также принадлежит Meta) были заблокированы после штурма Капитолия 6 января 2021 года. Тогда же заблокировал аккаунт Трампа и Twitter. Через полтора года Трамп решил запустить свою соцсеть — TruthSocial.

Meta в конце января сообщила о намерении прекратить блокировку страниц Трампа «в ближайшие недели». Компания при этом предупредила, что если экс-президент опубликует запрещенный контент, то информацию удалят, а Трампа заблокируют на срок от одного месяца до двух лет, в зависимости от серьезности нарушения. В начале февраля страницы были восстановлены.

Аккаунт бывшего главы государства в Twitter новый владелец соцсети Илон Маск восстановил в ноябре. Перед этим Маск проводил голосование по данному вопросу, 52% участников высказались за разблокировку.

Причиной беспорядков в Капитолии было несогласие сторонников Трампа с результатами президентских выборов, во время которых он проиграл действующему президенту Джо Байдену. Недовольные ворвались в здание конгресса, требуя отменить итоги голосования. В ходе беспорядков погибли несколько человек.

Трамп отрицал свою причастность к данным событиям. В конце 2022-го конгресс попросил выдвинуть обвинение против экс-президента, в том числе в мятеже.

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