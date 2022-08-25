Литва ужесточит проверку грузов из России из-за попыток «обойти санкции»

Тех, кто уже пытался обойти санкции, литовская таможня будет оценивать как субъектов с повышенным риском и проверять особенно тщательно — «под лупой»

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Литовская таможня ужесточила процедуры досмотра для контроля за реализацией санкций ЕС в отношении России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте службы.

Таможенная служба уточнила, что для этих целей задействуют дополнительные аналитические ресурсы и усилят физический контроль. Также будет увеличено число таможенников на досмотре, а при необходимости будут привлекать сотрудников других госорганов Литвы.

Грузоотправителей, грузополучателей, перевозчиков или таможенных брокеров, которые уже пытались обойти санкции, будут оценивать как субъектов с повышенным риском и проверять особенно тщательно.

«Мы видим, что попытки обойти санкции не снижаются, поэтому мы принимаем дополнительные меры. Те клиенты таможни, которым из-за попыток обхода санкций было отказано в продолжении таможенных процедур, не должны удивляться, если грузы, которые они перевозят в будущем, окажутся под лупой», — заявил генеральный директор Таможенного департамента Литвы Дарюс Жвиронас.

В июле литовские власти, сославшись на санкции ЕС, ограничили железнодорожный транзит подсанкционных товаров в Калининградскую область. Под запрет попали стройматериалы, металл, древесина, цемент, удобрения, алкоголь и другие товары.

Россия назвала это решение беспрецедентным и незаконным и пообещала ответные меры. После критики со стороны российских властей Еврокомиссия уточнила санкции. Так, автомобильный транзит в Калининград остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при «эффективном контроле».

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По словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, Еврокомиссия также ввела квоты на транзит подсанкционных товаров. Глава Калининградской области Антон Алиханов заявил 9 августа, что регион исчерпал квоты на часть продукции.

В середине августа 15 августа литовский Шяуляй Банк, который проводил платежи в рамках обслуживания транзита в Калининград, перестал принимать операции в рублях. Более того, банк сообщил о планах прекратить осуществлять платежи в Россию и Белоруссию в любой валюте с сентября.

В Кремле выразили надежду, что проблемы, которые могут возникнуть при транзите, можно будет решить с помощью диалога. Если же Россия наткнется на «глухую стену непонимания», потребуются «иные меры», отмечал еще в июле пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Позднее власти Калининградской области заявили, что вариант оплаты транзита грузов в регион, альтернативный литовскому банку «Шаулю», найден. Однако они не уточнили подробности схемы оплаты.