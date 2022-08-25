СК попросил запрет определенных действий для Ройзмана
Следствие просит для экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили РБК в пресс-службе Верх-Исетского районного суда.
«Поступило ходатайство старшего следователя 3-го отдела следственной части по городу Москве в отношении Ройзмана о запрете определенных действий», — сказали в пресс-службе.
Заседание суда пройдет в 16:00 (14:00 мск).
Дело против Ройзмана завели по ч. 1 ст. 280.3 УК (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России), по ней грозит до трех лет лишения свободы. Как пояснил в Telegram-канале юрист Павел Чиков, речь идет о повторной дискредитация армии лицом, ранее привлеченным к административной ответственности по статье 20.3.3 КоАП. Ранее у Ройзмана было несколько штрафов по этой статье.
По словам Чикова, преступление по ч. 1 ст. 280.3 УК относится к категории небольшой тяжести и мера пресечения в виде заключения под стражу избирается лишь в исключительных случаях. Запрет определенных действий, который СК запросил для экс-мэра, может включать разный набор мер, обычно это запрет пользоваться интернетом и телефоном, а также покидать жилище в определенные часы.
«При этом лицу, впервые совершившему преступление небольшой тяжести, не может быть назначено наказание в виде лишения свободы. Ройзман считается юридически несудимым», — пояснил юрист.
Ройзмана задержали накануне утром в его квартире в Екатеринбурге, там прошли обыски, силовики вынесли технику. Экс-мэр из окна квартиры сообщил журналистам, что дело заведено в Москве. Позднее его адвокат Владислав Идамжапов уточнил, что политика не будут доставлять в столицу для проведения следственных действий, ему изберут меру пресечения в Екатеринбурге.
Ройзман был мэром Екатеринбурга с 2013 по 2018 год. В апреле 2018 года, за пять месяцев до истечения его полномочий на посту мэра, губернатор Евгений Куйвашев отменил прямые выборы главы города. Ройзман говорил, что законопроект направлен «конкретно против него». В мае того же года он подал в отставку со своего поста из-за отмены прямых выборов.