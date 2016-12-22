Куйвашев подписал указ об отмене выборов мэра Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон, отменяющий прямые выборы мэра Екатеринбурга. Документ размещен в «Областной газете» и вступит в силу через десять дней после опубликования.

Депутаты областного заксобрания 3 апреля приняли закон, согласно которому выбирать мэра Екатеринбурга будут не жители, а городская дума, а выдвижением кандидатов займется конкурсная комиссия.

На следующий день, как сообщал «РБК Екатеринбург», на заседании комиссии по местному самоуправлению Екатеринбургской городской думы депутаты проголосовали за возвращение прямых выборов мэра.

Мэр города Евгений Ройзман считает, что проект направлен против него лично.

Полномочия Ройзмана истекают в сентябре 2018 года. При этом в городе действует система двойного управления. Мэр одновременно является главой городской думы. Он представляет интересы горожан в отношениях с органами государственной власти, представляет Екатеринбург в России и за рубежом, организует работу гордумы. Администрацией города руководит сити-менеджер.