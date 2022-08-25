Российская ПВО перехватила ракеты HIMARS в районе Каховской ГЭС

Въезд на Каховскую ГЭС (Фото: РИА Новости)

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки были сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БЛА), а также перехвачены 19 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщили в Минобороны.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Каменка Харьковской области, Урожайное, Василевка, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики и Камыш-Заря Запорожской области. Кроме того, перехвачены девятнадцать снарядов реактивной системы залпового огня «Химарс» в районах Каховской ГЭС, городов Херсон и Донецк», — сказано в сводке министерства.

Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположена в 5 км от города Новая Каховка. Суммарная установленная мощность станции — 334,8 МВт (6х55,8 МВт). Ее ввели в строй в 1950-е годы. Длина плотины ГЭС — 447 м, максимальная пропускная способность воды — 21 400 м³ в секунду.

Территория Херсонской области с марта находится под полным контролем российских войск. С этого момента власти неоднократно сообщали об обстрелах региона, в том числе и ГЭС. Последний о ракетных ударах по станции со стороны Украины 24 августа сообщал глава ВГА Каховского района Владимир Леонтьев — по его словам, станцию обстреливали из артиллерии.

Ранее пророссийские власти Херсонской области также предупреждали, что из-за регулярных обстрелов ГЭС судоходство по Днепру может оказаться заблокированным.

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Украинские военные получили системы HIMARS от США в качестве военной помощи для противостояния России в конце июня. Всего Пентагон пообещал передать Украине 20 таких установок, 16 из них уже прибыли в страну. Как отметили в Вашингтоне, перед этим Киев заверил, что не будет использовать системы для ударов по российской территории.

В начале августа глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что с начала военной операции на Украине было уничтожено шесть установок HIMARS. В Пентагоне эту информацию не подтвердили, указав, что украинские военные продолжают использовать каждую из РСЗО, которые им поставили США и союзники.