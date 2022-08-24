Херсонские власти сообщили об ударе Киева по Каховской ГЭС

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Украинские войска обстреляли Каховскую гидроэлектростанцию из артиллерии, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на главу военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимира Леонтьева.

«Посреди белого дня, дня независимости Украины, встречаем обстрелами со стороны Украины. Бьют артиллерией по ГЭС. Воздушная тревога продолжается, результатов [удара] не знаю», — сказал он.

Ранее Леонтьев сообщил ТАСС, что в районе Новой Каховки, где находится ГЭС, сработала система противовоздушной обороны.

Территория Херсонской области с марта находится под полным контролем российских войск. С этого момента власти неоднократно сообщали об обстрелах региона, в том числе и ГЭС. Последний раз об отражении обстрела в районе станции средствами ПВО Леонтьев сообщал 21 августа, по его словам, было около 15 взрывов.

Пророссийские власти призывали Киев прекратить удары. Заместитель главы Херсонской ВГА Кирилл Стремоусов указывал, что украинским войскам «стоит одуматься, пока еще не поздно, прекратить обстреливать и терроризировать местное население и дать возможность воспользоваться законным правом на самоопределение».

В июле в Минобороны Украины сообщали, что по приказу президента Владимира Зеленского готовят план отвоевывания южных территорий, находящихся под контролем России.