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Медведев назвал полтора сценария развития военной операции на Украине

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что у российско-украинского конфликта есть «всего полтора» сценария.

«Аналитики всех мастей упражняются в подготовке прогнозов по украинскому конфликту. Вот The Guardian пять штук придумала. Прогнозы победы строят в Киеве и в украинофильствующих странах Запада», — написал он в Telegram.

Медведев назвал эти прогнозы «враньем чистой воды и демагогией для обработки электората».

По его словам, «сценариев всего полтора»: первый — достижение всех целей российской военной операции на Украине и «недвусмысленное признание» ее итогов Киевом, второй — «военный переворот на Украине, а уже затем признание итогов спецоперации».

Материал дополняется.

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