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Ройзману изберут меру пресечения в Екатеринбурге

Бывшего мэра Екатеринбурга не будут доставлять в Москву для проведения следственных действий, сообщил адвокат
Евгений Ройзман (в центре)
Евгений Ройзман (в центре) (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману изберут меру пресечения в Екатеринбурге, в Москву для проведения следственных действий его доставлять не будут. Об этом сообщил его адвокат Владислав Идамжапов, передает «Интерфакс-Урал».

«Действительно, Евгений Вадимович задержан. Но доставления в Москву не будет. Избрание меры пресечения будет в Екатеринбурге», — сказал он, добавив, что не может раскрывать всю информацию в связи с подпиской о неразглашении.

О том, что Ройзмана должны доставить в Москву, сообщили в столичном управлении МВД. По данным полиции, он опубликовал в интернете видео, «содержание которого дискредитировало использование ВС России».

Идамжапов сообщил, что у Ройзмана провели обыски, однако, по его словам, сотрудники правоохранительных органов не нашли ничего, запрещенного законом.

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Ройзмана задержали утром 24 августа, его квартиру в Екатеринбурге обыскали. Обыски также прошли в открытом политиком на основе частной коллекции Музее невьянской иконы и офисе благотворительного фонда Ройзмана. Силовики изъяли компьютерную технику. Ройзмана задержали на 48 часов.

По словам бывшего мэра, в отношении него было возбуждено уголовное дело в Москве по ч. 1 ст. 280.3 УК «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России». По данной статье ему грозит лишение свободы сроком до трех лет.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, комментируя задержание Ройзмана, заявил, что тот заслуживает справедливости и уважения. «Закон есть закон, и как любой человек, он заслуживает справедливости и уважения. Надеюсь, он их получит», — сказал он.

В марте и апреле Ройзмана трижды штрафовали на 50 тыс. руб. по административным протоколам о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). В мае суд оштрафовал экс-мэра еще на 85 тыс. руб. по протоколу по ч. 3 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство — распространение в Сети информации, выражающей «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам России»). Поводом стал нецензурный комментарий в Twitter к заявлению главы МИД России Сергея Лаврова.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Евгений Ройзман Екатеринбург задержание мера пресечения
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