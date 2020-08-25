Замгоссекретаря США встретился с Лавровым после общения с Тихановской

Стивен Биган и Сергей Лавров (Фото: maria.zakharova.167 / Facebook)

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган прибыл в Россию для встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Накануне Биган встречался в Вильнюсе с лидером белоруской оппозиции Светланой Тихановской.

О том, что Лавров и Биган встретились в Москве, сообщила в Facebook пресс-секретарь МИД Мария Захарова. По ее словам, представитель Вашингтона и глава российского ведомства обедают. «Знаю, что будете спрашивать про меню. Русский стол, в том числе щи с лесными грибами», — написала Захарова.

О том, что Биган планирует приехать в Москву для встречи с Лавровым сообщил Reuters в конце прошлой недели. Позже замглавы МИД Сергей Рябков подтвердил эту информацию. «Белоруссия и процессы, которые в международном пространстве в этой связи развиваются, станут предметом обсуждения в ходе его контактов в Москве», — сказал Рябков. При этом он уточнил, что ситуация в Белоруссии станет не единственной темой встречи.

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