Трамп и Абэ поспорили о ракетных испытаниях КНДР

По словам президента США, испытания ракет малой дальности проводят многие, а Северная Корея своими запусками не нарушила никаких соглашений. 24 августа КНДР с помощью новой установки испытала два типа баллистических ракет

Ракета, выпущенная в ходе испытания новой пусковой установки в КНДР (Фото: KCNA / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравятся ракетные испытания, которые проводит Северная Корея, однако они не нарушают никаких соглашений. Об этом сообщает Reuters. «Мне это не нравится, но [Ким Чен Ын] не нарушает какое-либо соглашение», — сказал президент.

По его словам, испытания ракет малой дальности проводят многие, а не только северокорейский лидер Ким Чен Ын. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, в свою очередь, указал, что северокорейские пуски нарушают резолюции Совета Безопасности ООН.

Трамп также допустил, что может провести еще одну встречу с лидером КНДР. Такую вероятность он не исключал и в начале июля.

В ночь на воскресенье Северная Корея провела испытания новой сверхмощной многоразовой ракетной пусковой установки. Тестом руководил лично Ким Чен Ын. В Пхеньяне сообщили, что, как показал запуск, все тактические и технологические характеристики системы достигли установленных критериев.