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ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
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Трамп и Абэ поспорили о ракетных испытаниях КНДР
По словам президента США, испытания ракет малой дальности проводят многие, а Северная Корея своими запусками не нарушила никаких соглашений. 24 августа КНДР с помощью новой установки испытала два типа баллистических ракет
Ракета, выпущенная в ходе испытания новой пусковой установки в КНДР (Фото: KCNA / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравятся ракетные испытания, которые проводит Северная Корея, однако они не нарушают никаких соглашений. Об этом сообщает Reuters. «Мне это не нравится, но [Ким Чен Ын] не нарушает какое-либо соглашение», — сказал президент.

По его словам, испытания ракет малой дальности проводят многие, а не только северокорейский лидер Ким Чен Ын. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, в свою очередь, указал, что северокорейские пуски нарушают резолюции Совета Безопасности ООН.

Трамп также допустил, что может провести еще одну встречу с лидером КНДР. Такую вероятность он не исключал и в начале июля.

Политика
СМИ сообщили об испытаниях КНДР новой сверхмощной ракетной установки

В ночь на воскресенье Северная Корея провела испытания новой сверхмощной многоразовой ракетной пусковой установки. Тестом руководил лично Ким Чен Ын. В Пхеньяне сообщили, что, как показал запуск, все тактические и технологические характеристики системы достигли установленных критериев.

За сутки до этого Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР запустила два снаряда, которые, предположительно, являются баллистическими ракетами малой дальности. Ракеты пролетели около 380 км каждая и упали в воды Тихого океана.

Это испытание стало седьмым за месяц. Пхеньян после одного из запусков, который состоялся 25 июля, заявил, что испытание было предупреждением Южной Корее, которая продолжает проводить учения, развертывает наступательное вооружение и демонстрирует «двуличное поведение». В Сеуле в ответ указали, что проведут совместные учения с США, как и планировалось ранее.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Дональд Трамп, КНДР, Северная Корея
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