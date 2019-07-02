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Трамп понадеялся на новую встречу с Ким Чен Ыном в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на очередную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом хозяин Белого дома сообщил в своем Twitter.

«Было замечательно встретиться с председателем [Госсовета] Северной Кореи Ким Чен Ыном в эти выходные. У нас была отличная встреча, он выглядел очень хорошо и очень здоровым. Я с нетерпением жду встречи с ним снова в ближайшее время», — написал президент.

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Трамп также подтвердил, что переговоры между двумя государствами на рабочем уровне будут возобновлены. По словам американского лидера, представители КНДР и США проведут встречи для выработки некоторых решений долгосрочных и сохраняющихся проблем. «Спешить не надо, но я уверен, что мы в конечном итоге достигнем [цели]!» — резюмировал американский президент.

29 июня Дональд Трамп посетил демилитаризованную зону между КНДР и Южной Кореей. В приграничном Пханмунджоме Трамп встретился с Ким Чен Ыном, где лидеры двух стран через военно-демаркационную линию, разделяющую надвое Корейский полуостров, пожали друг другу руки. На встречу вместе с Трампом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

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Встреча лидеров КНДР и США в буферной зоне между Южной и Северной Кореями стала исторической, так как ранее ни один президент США не проводил в этой зоне встречи с северокорейскими руководителями.

Ранее Трамп и Ким Чен Ын уже встречались дважды — на саммитах в Сингапуре и Ханое.

Теги: Дональд Трамп, Ким Чен Ын, встреча, КНДР
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