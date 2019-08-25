Кремль пообещал рассмотреть возможное приглашение на следующий саммит G7

Формат G8 с участием России существовал до 2014 года. В воскресенье Трамп допустил, что может пригласить Путина на следующий саммит «семерки» в США в качестве гостя

Россия рассмотрит приглашение посетить следующую встречу «Большой семерки» (G7) в США, если оно поступит. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Президент Путин на пресс-конференции уже отвечал, если будет, то мы обязательно рассмотрим», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент США Дональд Трамп в преддверии очередного саммита G7, который в 2019 году проходит 24-26 августа во Франции, предложил вернуть Россию в «Большую восьмерку», назвав такой формат более уместным. Лидеры большинство остальных стран G7 заявили о том, что возвращение России может произойти лишь после выполнения ею ряда условий. Утром в воскресенье, 25 августа, Трамп сказал, что может пригласить Владимира Путина на следующий саммит в 2020 году, но не в качестве участника встречи, а как гостя.

Другие участники неформального объединения считают восстановление формата G8 преждевременным. Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель отметили, что сложно говорить о «Большой восьмерке» без разрешения кризиса на Украине. Премьер Великобритании Борис Джонсон в качестве препятствия также назвал отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Лондон считает, что к этому причастны российские власти, Москва это отрицает.