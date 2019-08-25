СМИ узнали о предложении Макрона Трампу разрешить Ирану продавать нефть

Макрон предложил разрешить Ирану продавать ограниченные объемы нефти в обмен на соблюдение условий ядерной сделки и возвращение к переговорам в сфере ракет, узнал Bloomberg. США полностью запретили покупать иранскую нефть весной

Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон (слева направо) (Фото: Markus Schreiber / AP)

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе встречи на полях саммита G7 предложил американскому коллеге Дональду Трампу разрешить Ирану продавать нефть в течение ограниченного периода времени в обмен на возврат Тегерана к переговорам по соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на французского и американского чиновников.

По словам собеседника издания с французской стороны, план предполагает, что Ирану разрешат продавать некоторые объемы нефти в обмен на ряд обязательств. Речь идет о соблюдении условий существующей ядерной сделки, поисках путей снижения напряженности в Персидском заливе, а также возвращении к переговорам по поводу ракет, региональных проблем и плана на период после 2025 года, когда срок действия ядерной сделки истечет.

Высокопоставленный американский чиновник счел этот план неудачным. По данным агентства, Макрон уже обсудил эту инициативу с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом.

США ввели санкции против Ирана осенью прошлого года. Тогда восьми странам в течение полугода разрешили до начала мая 2019-го покупать иранскую нефть. Однако в конце апреля Белый дом объявил, что не будет продлевать исключение из санкционного режима. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс указывала, что тогда иранский нефтяной экспорт сократится до нуля и правящий режим лишится основного источника доходов.