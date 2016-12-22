США вывели из-под антииранских санкций восемь стран

Среди тех, кто получил возможность беспрепятственно покупать иранскую нефть, оказались Китай, Турция, Южная Корея и другие страны. Всем им разрешено будет импортировать ограниченное количество иранской нефти в течение полугода

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Соединенные Штаты сделали исключение для восьми государств, которым разрешено временно покупать иранскую нефть. Об этом объявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео после вступления в силу нового пакета антииранских санкций, которые затронули банковскую, энергетическую и судоходную отрасли Ирана, сообщает Reuters.

Возможность беспрепятственно покупать иранскую нефть получили Китай, Индия, Греция, Италия, Тайвань, Япония, Турция и Южная Корея. Помпео добавил, что более 20 стран уже сократили экспорт нефти из Ирана, сократив закупки более чем на 1 млн барр. в день.

Послабления со стороны США позволят этим странам импортировать ограниченное количество иранской нефти в течение шести месяцев, добавляет Financial Times.

5 ноября Вашингтон объявил о введении нового пакета санкций в отношении Ирана. Санкции, которые американский Минфин назвал самыми жесткими из тех, что когда-либо вводились в отношении Тегерана, последовали за решением в мае Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном от 2015 года. Европейские страны, Китай и Россия продолжают поддерживаться заключенной сделки, которая подразумевает ослабление санкций в отношении Тегерана в обмен на сворачивание им своей ядерной программы.