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Война санкций ,  
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Аналитики предсказали отказ Трампа от вторичных пошлин против России

Reuters: Трамп может отказаться от 100-процентных вторичных пошлин против России
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Война санкций
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Военная операция на Украине
Трамп не выполнит свою угрозу из-за рисков резкого скачка цен на нефть и обвала мировой экономики, а 25-процентные пошлины для покупателей венесуэльской нефти имели ограниченный эффект, пишет Reuters, опросив аналитиков
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп вряд ли выполнит свою угрозу ввести 100%-ные пошлины для стран, покупающих российскую нефть. Об этом пишет Reuters со ссылкой на аналитиков.

Как отмечает агентство, пошлины могут усилить инфляционное давление, разрушительное для репутации правящих кругов. Аналогичный указ американского президента о 25-процентных пошлинах для покупателей венесуэльской нефти имел ограниченный успех, особенно применительно к Китаю, пишет издание.

«Мы считаем, что вторичные тарифы [для покупателей российской нефти] могут оказаться слишком грубым инструментом для использования администрацией [CША]», — сказал Reuters директор службы геополитических рисков консалтинговой компании Rapidan Energy Group Фернандо Феррейра.

Он назвал подобный сценарий «ядерный вариантом», который может вызвать отток с нефтяного рынка более 4,5 млн баррелей топлива в день. Вторичные пошлины также могут привести к разрыву торговых связей США с другими странами, предупредил эксперт. «Вы рискуете столкнуться с резким скачком цен на нефть и обвалом мировой экономики», — резюмировал Феррейра.

Сенатор Грэм раскрыл, кого коснутся пошлины Трампа против России в 100%
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Фото:Александр Манзюк / ТАСС

Трамп 14 июля заявил, что США введут вторичные пошлины против Москвы в размере 100%, если не увидят прогресса в урегулировании на Украине. Он отметил, что может ввести 100-процентные тарифы и без закона, который еще не прошел через конгресс.

По словам американского президента, Россия и Украина «были близки к сделке четыре раза», но тем не менее «ничего не произошло». По мнению республиканца, его дедлайн — «это не очень много», «все может произойти и раньше». CBS писал, что меры могут затронуть более десятка стран Азии, Ближнего Востока и Южной Америки, которые покупают российские нефть и газ.

Кремль назвал заявления Трампа весьма серьезными, отметив, что их нужно проанализировать. Глава российского МИДа Сергей Лавров сказал, что республиканец находится под «неприличным давлением» со стороны ЕС и нынешнего руководства НАТО. Язык ультиматумов для Москвы неприемлем, подчеркивали в Кремле.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп пошлины российская нефть
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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