Песков назвал условие снятия ограничений с Instagram

Instagram был заблокирован в России в марте 2022 года из-за снятия компанией ограничений на публикацию призывов к насилию в отношении российских военнослужащих. Песков не исключил разблокировку сервиса, но не в текущих условиях

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В России стоит «как можно скорее» восстановить доступ к Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), однако в «условиях войны», в которых страна находится, это невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на Фестивале новых медиа в подмосковном «Сенеже».

«Я считаю, что да, лучше как можно скорее возобновить [доступ к Instagram]. Это моя точка зрения. Но мы живем с вами в условиях войны. И в условиях войны должны быть ограничения», — сказал он, отвечая на вопрос о том, стоит ли возобновить доступ к Instagram.

Вместе с тем Песков отметил, что как только потребность в этих ограничениях станет минимальной, то, «конечно, нужно снова задействовать все платформы, чтобы нести наш голос в мир, нести нашу правду в мир». Он привел в пример ситуацию с закрытием российских СМИ в Европе, в частности с телекомпанией RT, которую теперь «все в мире боятся как огня, будто это всемирная корпорация».

Instagram был заблокирован в России в марте 2022 года. Причиной стала публикация скриншота внутренней рассылки пресс-секретаря Meta Энди Стоуна, в которой говорилось, что компания временно сняла запрет на публикацию призывов к насилию в отношении российских военнослужащих, участвующих в военной операции на Украине, и руководителей России и Белоруссии. Позже в компании пояснили, что по отношению к обычным российским гражданам такие призывы по-прежнему считаются недопустимыми.

О том, что для снятия блокировки с Instagram платформе нужно выполнить лишь одно условие — исполнять российское законодательство, ранее сегодня также заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Вместе с тем, по его словам, пока никаких шагов к этому со стороны площадки предпринято не было. Роскомнадзор также неоднократно сообщал, что предпосылки для снятия блокировки с соцсетей Meta в России не просматриваются.