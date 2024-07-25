 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Румыния заявила об обнаружении обломков дрона «российского производства»

Сюжет
Военная операция на Украине
В ночь на 25 июля воздушная тревога на Украине действовала в центральных и южных регионах, в том числе в Одесской области. В Румынии сообщили об обнаружении обломков беспилотника на берегу Дуная, никто не пострадал
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Обломки «беспилотника российского производства типа «Герань» были обнаружены в румынской деревне Плауру, которая расположена на берегу Дуная напротив украинского Измаила. Об этом сообщило Минобороны Румынии.

Как уточнили в министерстве, обломки дрона были обнаружены в одной из предполагаемых зон, где якобы могли разбиться залетевшие на территорию страны российские дроны. О том, что границу Украины и Румынии могли пересечь три российских беспилотника, ранее заявили в ВВС Украины.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В своей сводке за 25 июля министерство отчиталось, что за минувшие сутки ВС России уничтожили пункт базирования украинских безэкипажных катеров, до пяти БМП Bradley на площадке c иностранной военной техникой, а также склад горюче-смазочных материалов ВСУ.

«Расследование продолжится и сегодня, чтобы охватить всю территорию. Мы подчеркиваем, что все места, определенные как возможные зоны падения обломков, находятся за пределами населенных пунктов, элементы инфраструктуры не затронуты», — сообщили в Минобороны.

«Останки [дронов] были найдены на территории Румынии. Мы проинформировали союзников и согласовываем с ними этот вопрос», — заявила в X глава румынского МИДа Луминица Одобеску.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.

В одесском Измаиле ударом повреждена портовая инфраструктура
Политика
Фото:dsns_telegram / Telegram

В ночь на 25 июля воздушная тревога на Украине действовала в центральных и южных регионах, в том числе в Одесской области. На утро глава Одесской военной администрации Олег Кипер сообщил, что в регионе после удара загорелось административное здание. Кипер уточнил, что удар пришелся на Измаильский район на юге региона, где накануне пострадала портовая инфраструктура.

Это не первый случай, когда обломки беспилотников обнаруживают на территории Румынии. Так, в сентябре прошлого года румынские власти трижды сообщали об обнаружении обломков дронов на приграничных с Украиной территориях. В связи с инцидентами МИД Румынии дважды вызывал поверенного в делах России и выражал протест из-за нарушения воздушного пространства.

Генсек НАТО (Румыния входит в альянс с 2004 года) Йенс Столтенберг еще тогда говорил, что не видит в обнаружении обломков дрона на территории Румынии признаков «преднамеренного нападения». Президент страны Клаус Йоханнис также отмечал, что российские беспилотники не атакуют Румынию, но падение обломков на ее территории представляется «реальной проблемой».

Байден в обращении к нации объяснил решение выйти из президентской гонки

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

Банки Средней Азии стали чаще отказывать в платежах бизнесу из России

Потребление алкоголя в России сократилось на 43%, заявила Голикова

У побережья Филиппин затонул танкер с 1,4 млн л мазута. Видео

NBC узнал о смене позиции Обамы по поддержке Харрис

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Подготовлен законопроект о биткоине в качестве резервного актива для ФРС

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Виктория Хабарова
Румыния беспилотники Одесская область Военная операция на Украине
Материалы по теме
В Одессе сообщили о пожаре после удара
Политика
В одесском Измаиле ударом повреждена портовая инфраструктура
Политика
В ВСУ сообщили о повреждении складов после взрывов в Одессе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 94,38 (-1,08) Инвестиции, 24 июл, 18:13 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 86,55 (-0,75) Инвестиции, 24 июл, 18:13
Очень маленький мир: каковы пределы у миниатюризации жизни РБК и Сбер, 14:58
Госпогранслужба Украины нашла тело беглеца на границе с Румынией Политика, 14:55
Шольц исключил решения, приводящие к эскалации конфликта России и НАТО Политика, 14:54
СК предложил новый способ борьбы с «резиновыми» квартирами Недвижимость, 14:50
CrowdStrike отправила сотрудникам по $10 из-за переработок во время сбоя Технологии и медиа, 14:48
В МВД начали проверку по факту кражи моста в Рязанской области Общество, 14:46
Вологодский губернатор перешел на английский во время совещания. Видео Политика, 14:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Москве случайно поймали боевика «Джебхат ан-Нусры» Общество, 14:37
На Олимпиаде в Париже установили первый мировой рекорд Спорт, 14:30
С гарантией, но без поддержки: в Россию прибыли новые BMW, Audi и Volvo Авто, 14:29
«Спартак» объявил о переходе аргентинского полузащитника Спорт, 14:28
СК сообщил о раскрытии давних преступлений с помощью новых технологий Общество, 14:28
Суд продлил срок задержания второго аниматора квест-парка в Махачкале Общество, 14:26
Как контролировать сотрудников, если вы строите организацию будущего Pro, 14:23