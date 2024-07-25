Румыния заявила об обнаружении обломков дрона «российского производства»

В ночь на 25 июля воздушная тревога на Украине действовала в центральных и южных регионах, в том числе в Одесской области. В Румынии сообщили об обнаружении обломков беспилотника на берегу Дуная, никто не пострадал

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Обломки «беспилотника российского производства типа «Герань» были обнаружены в румынской деревне Плауру, которая расположена на берегу Дуная напротив украинского Измаила. Об этом сообщило Минобороны Румынии.

Как уточнили в министерстве, обломки дрона были обнаружены в одной из предполагаемых зон, где якобы могли разбиться залетевшие на территорию страны российские дроны. О том, что границу Украины и Румынии могли пересечь три российских беспилотника, ранее заявили в ВВС Украины.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В своей сводке за 25 июля министерство отчиталось, что за минувшие сутки ВС России уничтожили пункт базирования украинских безэкипажных катеров, до пяти БМП Bradley на площадке c иностранной военной техникой, а также склад горюче-смазочных материалов ВСУ.

«Расследование продолжится и сегодня, чтобы охватить всю территорию. Мы подчеркиваем, что все места, определенные как возможные зоны падения обломков, находятся за пределами населенных пунктов, элементы инфраструктуры не затронуты», — сообщили в Минобороны.

«Останки [дронов] были найдены на территории Румынии. Мы проинформировали союзников и согласовываем с ними этот вопрос», — заявила в X глава румынского МИДа Луминица Одобеску.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.

В ночь на 25 июля воздушная тревога на Украине действовала в центральных и южных регионах, в том числе в Одесской области. На утро глава Одесской военной администрации Олег Кипер сообщил, что в регионе после удара загорелось административное здание. Кипер уточнил, что удар пришелся на Измаильский район на юге региона, где накануне пострадала портовая инфраструктура.

Это не первый случай, когда обломки беспилотников обнаруживают на территории Румынии. Так, в сентябре прошлого года румынские власти трижды сообщали об обнаружении обломков дронов на приграничных с Украиной территориях. В связи с инцидентами МИД Румынии дважды вызывал поверенного в делах России и выражал протест из-за нарушения воздушного пространства.

Генсек НАТО (Румыния входит в альянс с 2004 года) Йенс Столтенберг еще тогда говорил, что не видит в обнаружении обломков дрона на территории Румынии признаков «преднамеренного нападения». Президент страны Клаус Йоханнис также отмечал, что российские беспилотники не атакуют Румынию, но падение обломков на ее территории представляется «реальной проблемой».