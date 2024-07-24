В одесском Измаиле ударом повреждена портовая инфраструктура
Портовая инфраструктура пострадала в городе Измаил Одесской области после ночных ударов, сообщают издания «Страна» и «Украинская правда».
Как уточнил глава Одесской областной администрации Олег Кипер, три человека при этом получили ранения, двое из них госпитализировали состоянии в средней степени тяжести, еще одна пострадавшая получила медицинскую помощь на месте.
В порту разрушено нескольких зданий местной инфраструктуры — нефтебаза, порт, судоремонтный завод, повреждены три грузовых автомобиля. Кроме того, на месте вспыхнул пожар, который оперативно потушили.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Последний раз о взрыве в Одесской области сообщалось 22 июля.
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