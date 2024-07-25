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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе сообщили о пожаре после удара

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images
Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

В Одесской области после удара загорелось административное здание, сообщил глава обладминистрации Олег Кипер в своем телеграм-канале.

Кипер уточнил, что удар пришелся на Измаильский район на юге региона, где накануне пострадала портовая инфраструктура.

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уже ликвидировали пожар. Здание частично разрушено.

По словам Кипера, в результате падения обломков на частный дом пострадали два человека, один из них госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

В одесском Измаиле ударом повреждена портовая инфраструктура
Политика
Фото:dsns_telegram / Telegram

24 июля в порту Измаила было разрушено несколько зданий местной инфраструктуры — нефтебаза, порт, судоремонтный завод, повреждены три грузовых автомобиля. Кроме того, на месте вспыхнул пожар, который оперативно потушили. По словам Кипера, три человека при этом получили ранения.

В ночь с 24 на 25 июля в Одесской области были объявлены воздушная тревога и угроза атаки БПЛА, сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в своем телеграм-канале. 24 июля в регионе трижды объявляли тревогу.

Предупреждение о воздушной опасности действовало также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской областях, а также в некоторых других регионах Центральной, Южной и Восточной Украины.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Одесса Одесская область БПЛА
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