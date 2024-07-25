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Политика ,  
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Россия и Китай вместе послали стратегические бомбардировщики к Аляске

Российские Ту-95 и китайские H-6 провели совместное патрулирование на севере Тихого океана, их прикрывали истребители Су-30 и Су-35. Полет длился более пяти часов. Он не направлен против третьих стран, подчеркнули в Минобороны

Россия и Китай вместе послали стратегические бомбардировщики к Аляске
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Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС и китайские бомбардировщики Xian H-6 провели совместное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана, сообщает Минобороны России.

«В ходе полета российскими и китайскими экипажами в новом районе совместных действий отработаны вопросы взаимодействия на всех этапах воздушного патрулирования», — говорится в сообщении ведомства.

Продолжительность совместного полета составила более пяти часов. Авиационное прикрытие обеспечили российские истребители Су-30 и Су-35. После выполнения задачи воздушные суда вернулись на аэродромы базирования. Минобороны отмечает, что на отдельных этапах маршрута группу сопровождали истребители иностранных государств.

«В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено. <...> Мероприятие проведено в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2024 год и не направлено против третьих стран», — подчеркнули в ведомстве.

Ту-95 — стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Он входит в состав дальней авиации российских ВКС и, как правило, несет крылатые ракеты типа Х-55 с дальностью полета до 2,5 тыс. км.

Бомбардировщики H-6, использованные китайской стороной, являются лицензионной копией советского Ту-16, снятого с вооружения армии России в начале 1990-х годов. Их поздняя модификация, H-6K, оснащена более современными двигателями российского производства и может нести шесть крылатых ракет.

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Буксир&nbsp;&laquo;СБ-45&raquo;

Ранее командование аэрокосмической обороны США (NORAD) сообщило, что два российских Ту-95 и два китайских H-6 появились в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски. Воздушные суда оставались в международном воздушном пространстве и не входили в американскую или канадскую суверенную воздушную зону, отметили американские военные. Самолеты перехватили истребители NORAD из США и Канады. Военные подчеркнули, что активность России и Китая в этой зоне не рассматривается как угроза.

Во время первого после инаугурации визита российского президента Владимира Путина в Китай в середине мая было подписано совместное заявление с китайским лидером Си Цзиньпином, в котором говорилось о расширении взаимодействия в военной сфере, в том числе регулярных совместных воздушных и морских патрулированиях.

В прошлом году South China Morning Post писала, что российские вооруженные силы стали основным партнером китайских по числу совместных военных учений за последнее десятилетие. Так, с момента прихода к власти Си Цзиньпина (2013 год) к августу 2023-го китайская армия провела 45 военных учений, в 20 из них участвовали российские силы.

По данным Центра изучения военных дел Китая при Университете национальной обороны США, в 2022 году Пекин провел шесть совместных учений с Москвой, что стало рекордным показателем.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Ту-95 Китай Аляска Тихий океан Чукотское море воздушное патрулирование совместная тренировка
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