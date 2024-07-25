В США сообщили о пролетевших над Аляской самолетах ВВС России и Китая
Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило российские и китайские военные самолеты в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски, сообщает пресс-служба NORAD.
По информации американских военных, два российских самолета Ту-95 и два китайских военных самолета H-6 оставались в международном воздушном пространстве и не входили в американскую или канадскую суверенную воздушную зону. Самолеты перехватили истребители NORAD из США и Канады, отметили в NORAD.
Военные подчеркнули, что активность России и КНР в данной зоне не рассматривается как угроза.
21 июля в Финляндии сообщили о полете двух бомбардировщиков США у границ России. Два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress пролетели воздушное пространство страны в ходе учебных мероприятий.
В Минобороны России заявили, что из-за приближения группы военных самолетов США к государственной границе со стороны Баренцева моря были подняты в воздух истребители МиГ-29 и МиГ-31. Американские самолеты развернулись после приближения российских истребителей, нарушения границы не допущено.
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