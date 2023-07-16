Россия и КНР в прошлом году провели рекордное число военных учений вместе

Китай и Россия в 2022-м провели шесть совместных учений впервые за 20 лет наблюдений. Путин называл военное сотрудничество с Пекином важным направлением, в КНР отмечали, что отношения двух стран — это больше, чем военный альянс

Российско-китайские учения «Морское взаимодействие» в декабре 2022 года (Фото: Li Yun / Xinhua / ТАСС)

В 2022 году российские и китайские вооруженные силы провели шесть совместных учений — наибольшее количество за последние 20 лет, пишет Bloomberg со ссылкой на Центр изучения военных дел Китая при Университете национальной обороны США.

Это число составляет две трети от общего количества учений, которые проводил Китай в прошлом году. Пять учений прошли после начала российской спецоперации на Украине, только в одних принимали участие и другие стороны — Иран и Сирия. Другие четыре были двусторонними.

Годом ранее, по данным Bloomberg, Москва и Пекин провели пять учений, из них четыре двусторонних. Такое же число было и в 2019 году, но тогда двусторонних было в два раза меньше. До 2016-го, когда страны провели четыре военных маневра совместно, в основном они участвовали вместе в одних-двух учениях, максимум в трех (в 2014-м).

Bloomberg также отмечает, что Россия оказалась главным военным партнером Китая — по числу проведенных учений, заходов в военно-морские порты и визитом на высшем уровне она лидирует (49, 3 и 86 соответственно за период с 2002-го по 2022 год, в общей сложности 138 действий). На втором месте — США (они в прошлом году называли КНР «самым важным стратегическим соперником и основным вызовом») и Пакистан (у каждого в общей сложности по 132 общих действия, с Пакистаном чаще проводились учения, в случае с США было больше визитов).

Президент Владимир Путин не раз заявлял , что КНР является важнейшим партнером России и отношения двух стран находятся в наивысшей точке развития. Чаще он указывал на экономическое сотрудничество с Китаем, однако в апреле, на встрече с китайским министром обороны Ли Шанфу, назвал военное направление «важнейшим». Как отметил Путин, Москва и Пекин активно работают «по линии военных ведомств», обмениваются информацией, проводят учения «и в Дальневосточном регионе, и в Европе, и на море, и на суше, и в воздухе».

В марте в китайском Минобороны подчеркнули, что отношения двух стран — это не «военно-политический альянс эпохи холодной войны, они превосходят эту модель отношений между государствами». Армии обоих государств будут совместно проводить регулярные патрулирования в воздухе и море, организовывать военные учения, указали в ведомстве. Там также отметили, что в Москве и Пекине настроены «совместно защищать международную справедливость и правосудие» и наращивать взаимное доверие в военной сфере.