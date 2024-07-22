 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Буксир Каспийской флотилии принял участие в совместных учениях с Ираном

Буксир&nbsp;&laquo;СБ-45&raquo;
Буксир «СБ-45» (Фото: Минобороны России)

Экипаж спасательного буксира «СБ-45» принял участие в совместных учениях с ВМС Ирана, сообщили в Минобороны России.

Экипаж аварийно-спасательного судна и моряки Ирана совместно отработали действия по оказанию помощи кораблю, в случае получения им повреждений, поиску и спасению членов экипажа, находящихся в воде. Также военные отрабатывали навыки буксировки аварийного судна.

Учения в Каспийском море направлены на укрепление регионального сотрудничества и повышение готовности стран-участниц к поисково-спасательным операциям. Об этом сообщил капитан Аббас Хасани агентству Mehr. В сообщении говорится, что инициатором учений является Иран. В учениях примут участие иранские катера Paykan, Joshan, Derafsh и Separ. В них также участвуют военные Казахстана, Азербайджана и Туркмении.

После учений «СБ-45» продолжил выполнять задачи в Каспийском море. В задачи судна входит буксировка и снятие с мели кораблей, тушение пожаров на судах, которые попали в аварию и на прибрежных территориях, эвакуация людей и поддержание аварийных судов на плаву.

Практическая часть морских учений России, Ирана и Китая завершилась
Политика
Фото: Алексей Никольский / ТАСС

В марте этого года завершились совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая. Учения проходили в северной части Индийского океана. В ходе учений моряки провели стрельбы из артиллерии по надводным и воздушным целям в ночных и дневных условиях, отработали совместное маневрирование. Целью учений являлось укрепление безопасности в регионе и обмен опытом военных стран-участниц.

Теги
военные учения ВМФ Иран Россия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 96,04 (-0,06) Инвестиции, 19 июл, 17:32 Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 88,02 (+0,15) Инвестиции, 19 июл, 17:32
Ликсутов оценил экономию пассажиров от бесплатных пересадок на МЦД Город, 14:55
Лех Валенса назвал выход Байдена из гонки спасением чести Политика, 14:48
Минобороны отчиталось о занятии более выгодных рубежей в Донбассе Политика, 14:44
Сосудистое будущее: как спастись от болезней сердца Pro, 14:44
Кабмин предложил Госдуме изменить нормы получения земли у государства Недвижимость, 14:44
В Думе поддержали доплату в ₽1,2 тыс. для пенсионеров от 80 лет Общество, 14:42
Одному из создателей Рунета дали два года за злоупотребление полномочиями Общество, 14:39
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кто такие серые майнеры. Почему Путин винит их в нехватке электроэнергии Крипто, 14:38
Макрон заявил, что к Олимпиаде в Париже все готово Спорт, 14:33
В Москве гражданин Киргизии напал с ножом на девушку возле ТЦ Общество, 14:32
Банкротство без стресса: как общаться с арбитражным управляющим Pro, 14:22
Сырский заявил о «тотальном дефиците» у ВСУ ракет малой дальности Политика, 14:21
Ефимов анонсировал появление первого траволатора в столичном метро Город, 14:19
Russ и Wildberries создали единый департамент для продвижения брендов Технологии и медиа, 14:12