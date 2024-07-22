Буксир Каспийской флотилии принял участие в совместных учениях с Ираном

Буксир «СБ-45» (Фото: Минобороны России)

Экипаж спасательного буксира «СБ-45» принял участие в совместных учениях с ВМС Ирана, сообщили в Минобороны России.

Экипаж аварийно-спасательного судна и моряки Ирана совместно отработали действия по оказанию помощи кораблю, в случае получения им повреждений, поиску и спасению членов экипажа, находящихся в воде. Также военные отрабатывали навыки буксировки аварийного судна.

Учения в Каспийском море направлены на укрепление регионального сотрудничества и повышение готовности стран-участниц к поисково-спасательным операциям. Об этом сообщил капитан Аббас Хасани агентству Mehr. В сообщении говорится, что инициатором учений является Иран. В учениях примут участие иранские катера Paykan, Joshan, Derafsh и Separ. В них также участвуют военные Казахстана, Азербайджана и Туркмении.

После учений «СБ-45» продолжил выполнять задачи в Каспийском море. В задачи судна входит буксировка и снятие с мели кораблей, тушение пожаров на судах, которые попали в аварию и на прибрежных территориях, эвакуация людей и поддержание аварийных судов на плаву.

В марте этого года завершились совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая. Учения проходили в северной части Индийского океана. В ходе учений моряки провели стрельбы из артиллерии по надводным и воздушным целям в ночных и дневных условиях, отработали совместное маневрирование. Целью учений являлось укрепление безопасности в регионе и обмен опытом военных стран-участниц.