Россия и Китай расширят масштабы совместных военных учений
Россия и Китай расширят масштабы совместных учений и боевой подготовки, и будут углублять взаимодействие в военной области. Об этом следует из совместного заявления двух государств, опубликованного на сайте Кремля.
«Москва и Пекин будут и далее углублять доверие и взаимодействие в военной области, расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки, на регулярной основе проводить совместные морские и воздушные патрулирования», — говорится в совместном заявлении. Также в документе идет речь о наращивании двусторонней координации и сотрудничества, а также в рамках многосторонних форматов, чтобы повышать потенциал и уровень совместного реагирования на вызовы и угрозы.
Москва и Пекин констатируют, что развитие сотрудничества двух стран в сфере обороны, которое основано на высоком уровне стратегического доверия, «эффективно укрепляет региональную и глобальную безопасность».
В документе сказано, что стороны придают важное значение сотрудничеству в правоохранительной сфере и области безопасности, как в двустороннем формате, так и на площадках ООН, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
В ночь на 16 мая президент Владимир Путин прибыл в Китай с первым зарубежным визитом после своей инаугурации. Утром 16 мая он провел несколько встреч с председателем КНР Си Цзиньпином, после этого дал пресс-конференцию для журналистов. Визит будет двухдневным и пройдет в два этапа: 16 мая Путин проведет в Пекине, а 17 мая глава государства посетит Харбин.
В июле Bloomberg со ссылкой на Центр изучения военных дел Китая при Университете налциональной обороны США писал, что в 2022 году российские и китайские военные провели шесть совместных учений, это наибольшее количество за последние 20 лет. В августе South China Morning Post написала, что Российские вооруженные силы стали кючевым партнером Народно-освободительной армии Китая (НОАК) по количеству совместных военных учений за последнее десятилетие.
Так, с момента прихода к власти Си Цзиньпина (стал председателем КНР в марте 2013 года) до конца лета 2023 года Китай провел 45 военных учений, из которых 20 были совместными с Россией. Также стороны участвуют во многосторонних военных учениях в рамках ШОС.
В марте Tasnim сообщало о совместных военно-морских учениях «Пояс морской безопасности», в которых приняли участие военные из России, Китая и Ирана.
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