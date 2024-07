На Украине начали использовать аккумуляторы Tesla из-за проблем со светом

На Украине разбирают старые Tesla ради аккумуляторов, из одного получается 12 систем, рассказал предприниматель Бенца. Одной системы достаточно для включения света в квартире, но не для обогрева, отмечает FT

Фото: John Mabanglo / ТАСС

Украинский предприниматель Александр Бенца, который на протяжении нескольких лет покупал старые машины Tesla на аукционах в США, а затем восстанавливал их и перепродавал на Украине, в связи с растущими проблемами с энергоснабжением в стране этой весной решил изменить свой бизнес: теперь аккумуляторы из старых Tesla переоборудуют в несколько перезаряжаемых систем.

«Старая Tesla, включая стоимость доставки, обойдется почти в $10 тыс. И вы можете превратить ее в 12 аккумуляторов, а также продавать запчасти», — рассказал он в интервью Financial Times. Бенца назвал свой бренд Ukrainian Autonomous Systems («Украинские автономные системы»).

Каждая произведенная таким образом система способна выдавать 5 кВт·ч, чего достаточно для обеспечения освещения и электрооборудования в квартире в течение 10 часов. Однако, отмечает FT, для электрообогрева этого не хватает.

Часть полученных из аккумуляторов Tesla систем Бенца продает без наценки вооруженным силам, однако большинство его клиентов — гражданские, в том числе бизнес. По его словам, за последние два месяца спрос вырос до «заоблачного» уровня и к зиме будет только расти.

При этом подключение непосредственно к автомобилю Tesla с аккумулятором на 100 кВт·ч хватит для энергоснабжения целого дома в течение недели, отметил Бенца, добавив, что его отец сделал так со своим домом в пригороде Киева.

В начале июня FT со ссылкой на украинских чиновников сообщала, что мощность объектов генерации электроэнергии на Украине упала ниже 20 ГВт. До начала военной операции этот показатель составлял порядка 55 ГВт и был самым крупным в Европе.

Для промышленных и бытовых потребителей Украины с 20 мая ввели графики почасового отключения электричества, с начала июня они распространились на отдельные районы. В госучреждениях и учебных заведениях запрещено использование кондиционеров. Исключениями стали больницы и предприятия, где охлаждение воздуха является частью производственного процесса. Электроснабжение объектов критической инфраструктуры при этом не ограничивается.

Украинские власти обещали сократить отключения света в августе, когда в работу после ремонта вернутся атомные электростанции. The New York Times писала, что Киев изучает возможности по восстановлению мощностей до наступления зимы, в частности установку небольших газовых турбин по всей стране. Однако эксперты увидели риски ухудшения нынешней ситуации c учетом аномальной жары на Украине, которая может привести к полному коллапсу — в июле на большей части Украины установилась необычно жаркая погода, температура достигала 40 градусов тепла. Позже жара начала спадать, однако синоптики прогнозируют ее возвращение в некоторых частях страны.

Минобороны России неоднократно отчитывалось о групповых ударах по объектам энергетики Украины «в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским энергетическим объектам». За последние месяцы оказались повреждены и разрушены Днепрогэс, Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил об уничтожении 80% тепловой электрогенерации и трети гидрогенерации в стране. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, для восстановления соответствующих объектов необходимо около $1 млрд. Предстоящая зима будет «самой сложной» для украинцев, предупреждал глава крупнейшей украинской нефте- и газодобывающей компании «Укрнафта» Сергей Корецкий.