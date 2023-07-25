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Матвиенко поддержала поправки о призыве и предложила россиянам выбор

Валентина Матвиенко: Совфед поддержит поправки о расширении призывного возраста
Спикер Совета Федерации считает, что расширение призывного возраста даст молодым людям «выбор» и «новые возможности». Если законопроект примут, то молодых людей в России будут призывать в армию с 18 до 30 лет
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что сенаторы поддержат законопроект о расширении границ призывного возраста. передает корреспондент РБК. По ее словам, новые поправки «дают молодым людям выбор».

Матвиенко подчеркнула, что новые поправки «по сути ничего не меняют». «Главное, что расширяется срок, в течение которого гражданин может исполнить долг и отслужить в армии. Мне кажется, это дает больше возможностей, исходя из жизненных обстоятельств, пройти службу в армии», — сказала она.

Поправки о расширении призывного возраста в России рассмотрят сразу в двух чтениях 25 июля. С предложением расширить возрастные границы призыва в декабре выступил министр обороны Сергей Шойгу, а президент Владимир Путин ее поддержал. Однако изначально при внесении законопроекта речь шла о повышении возрастной планки — в первоначальном варианте документа речь шла о переносе возрастов призыва с 18 до 27 лет до 21 — 30 лет. Однако 21 июля стало известно, что нижний предел призывного возраста не будут повышать до 21 года. Таким образом, границы призывного возраста оказались не сдвинуты, а расширены — с 18 до 30 лет.

25 июля документ вновь был изменен: если вначале поправки подразумевали введение переходного периода для новых норм, то теперь новый возраст призыва вводится в действие сразу, с 1 января 2024 года. В таблице поправок к документу в базе Госдумы говорится, что это решение принимается «с учетом военно-политической обстановки».

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Валентина Матвиенко Совет Федерации
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