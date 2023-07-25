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Кремль объяснил отличие закона о призыве от изначальной позиции Путина

Дмитрий Песков: Кремль по закону о призывном возрасте ориентируется на мнение Минобороны
Путин зимой поддержал повышение минимального призывного возраста с 18 лет до 21 года, предельного — с 27 до 30 лет, но теперь власти хотят повысить только верхнюю планку. Кремль заверил, что ориентируется на мнение Минобороны
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Кремль по закону о расширении призывного возраста ориентируется на аргументированную экспертную точку зрения Минобороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

В вопросе журналисты напомнили представителю Кремля, что президент Владимир Путин по предложению министра обороны Сергея Шойгу поддержал поэтапное повышение нижней планки призывного возраста с 18 лет до 21 года, а верхней — с 27 до 30 лет. Однако, согласно новым поправкам, повысят только верхний порог: призывать будут россиян в возрасте от 18 до 30 лет.

«Объяснения все даны профильными ведомствами, нужно ориентироваться на них. Исходная точка — аргументированная экспертная точка зрения Минобороны, именно на него мы и ориентируемся», — ответил Песков.

Представитель Кремля отказался комментировать причины изменения позиции Минобороны, указав, что это должны делать компетентные ведомства.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснял полгода назад смысл поэтапного повышения нижней планки призывного возраста тем, что призывник придет в армию более подготовленным. «Вместо сопляка, которого призывают сразу после школы, будут призывать достаточно взрослого человека», — рассказывал депутат.

Когда же было решено не повышать нижнюю планку призывного возраста вовсе, Картаполов объяснял это так: «Потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет». Депутат утверждал, что «это право гражданина, поэтому мы расширили права, а никак их не сократили».

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В то же время и изначальный вариант поправок, согласно которым нижний возрастной порог повышался до 21 года, предполагал, что гражданин при желании мог отправиться служить уже в 18 лет.

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Призывной возраст Минобороны Владимир Путин
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