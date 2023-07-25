Картаполов рассказал, кого не коснется призыв по новым правилам

Граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, становятся военнообязанными запаса и не подпадают под призыв в 2024 году, сказал журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает корреспондент РБК.

«Человек, которому исполнилось 27 лет 31 декабря 2023 года, не подпадет под действие закона о повышении призывного возраста, так как закон вступает в силу с 1 января 2024 года», — сказал депутат.

Законопроект об изменении границ призывного возраста госдума рассматривает с весны, изначально эту инициативы выдвинул Сергей Шойгу при поддержке Владимира Путина. Изначально в законопроекте шла речь о повышении возрастной планки призыва на три года — с 18 — 27 лет до 21 — 30 лет. Однако 21 июля власти поменяли свою позицию, и вместо сдвига возрастных границ их решили расширить до 18 — 30 лет. 25 июля в законопроект были внесены новые поправки, согласно которым в связи с «военно-политической обстановкой» отменяется и переходный период вступления новых правил призыва в силу. Призывать в армию по новым правилам в России начнут уже с 2024 года.

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