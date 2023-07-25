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AP узнало о планах США передать Украине нанодроны

AP: в пакет помощи Украине от США на $400 млн войдут нанодроны Black Hornet
Сюжет
Военная операция на Украине
Беспилотники Black Hornet помещаются в карман, способны вести бесшумную разведку местности и могут управляться шепотом. По информации AP, вместе с ними в пакет помощи войдут бронемашины Stryker и авиационные ракеты Hydra-70
Фото: Ben Stansall / WPA Pool / Getty Images
Фото: Ben Stansall / WPA Pool / Getty Images

В новый пакет американской военной помощи для Украины на сумму до $400 млн войдут небольшие разведывательные беспилотники Black Hornet, сообщило Associated Press со ссылкой на источники.

ВСУ также получат оборудование для разминирования, неуправляемые авиаракеты Hydra-70, патроны для стрелкового оружия, боеприпасы для артиллерии, реактивных систем залпового огня HIMARS, зенитно-ракетной системы NASAMS, Stinger, Javelin, а также бронемашины Stryker. О таком содержании нового пакета поддержки ранее писали Reuters и CNN, но без информации о нанодронах и Hydra-70.

В основном беспилотники Black Hornet используются для сбора разведданных, прежде Киев уже получал их от других западных партнеров. Их главной особенностью являются размеры: такой нанодрон помещается в кармане или на ладони. Длина аппарата 10 см, ширина — 2,5 см, а вес в зависимости от модификации составляет от 18–32 г. Беспилотник оборудован тремя камерами, передающими высококачественное изображение в онлайн-режиме. Доступно голосовое управление, которое распознает шепот. Само устройство летает почти бесшумно. Дрон разработала норвежская компания Prox Dynamics, серийный выпуск начался в 2012-м. Его широко применяли военные США и Великобритании в Афганистане.

Основной недостаток Black Hornet — их стоимость. Комплект, включающий в себя пуль управления, зарядную станцию и два устройства, стоит до $60 тыс. За такую сумму можно приобрести свыше 20 дронов Mavic 3 Fly More Combo, которые чаще используются ВСУ. Кроме того, нанодроны летают на расстояние до 2 км в течение 25 минут, тогда как Mavic способен преодолевать 6 км со сроком полета до 46 минут.

Киев ранее получил 300 комплектов нанобеспилотников от Норвегии. В середине июля Минобороны этой страны заказало еще 1 тыс. комплектов Black Hornet, запчасти, техобслуживание и обучение для украинских операторов.

Российские власти критикуют поставки западной техники на Украину. Кремль настаивает, что они не помешают Москве добиться поставленных целей.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина США дроны беспилотники нанотехнологии
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