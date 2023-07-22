WP сообщила о неизменной позиции США по поставкам Киеву ракет ATACMS

Вашингтон по-прежнему отказывается от передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS, сообщили источники WP. В Пентагоне считают, что это могут ослабить подготовленность США к другим конфликтам. Москва осуждает отправку оружия Киеву

Фото: South Korea Defense Ministry /Keystone Press Agency / Global Look Press

Администрация президента США Джо Байдена продолжает настаивать на отказе от поставок Украине дальнобойных ракет ATACMS, несмотря на «растущее давление со стороны американских законодателей» и призывы Киева, сообщает The Washington Post со ссылкой на представителей Пентагона и администрации Штатов, знакомых с вопросом.

В американском Минобороны считают, что у Киева есть более неотложные потребности, нежели ATACMS, а также опасаются, что отправка Украине достаточного количества вооружений, чтобы изменить ситуацию на поле боя, серьезно подорвет готовность США к другим возможным конфликтам.

В администрации США также отмечают, что поставки ATACMS могут «ограничили бы использование [реактивных систем залпового огня] HIMARS или [ракет] GMLRS». HIMARS способна запускать одновременно шесть ракет GMLRS с радиусом действия почти в 80 км. ATACMS также запускаются их этой установки, но только по одной за раз.

«Существует очень ограниченное количество [ATACMS], доступных для экспорта, и на расстояния, большей дальности, чем может достичь GMLR, украинцам были предоставлены Storm Shadow и Scalp (британские и французские ракеты большой дальности. — РБК)», — сказал представитель министерства обороны.

WP отмечает, что Украина в этом году также получит американские GLSDB, или бомбы малого диаметра наземного базирования, с дальностью действия около 150 км и возможностью стрельбы по траектории в 360 градусов.

ATACMS — это управляемая ракета большой дальности разработки американской компании Lockheed Martin. Эти ракеты могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS, которые уже есть у Украины. Ракеты самых последних версий могут поражать цель на расстоянии до 310 км с точностью до 1 м. WP пишет, что одна ракета стоит почти $1,5 млн.

По словам собеседников издания, ракеты ATACMS на вооружении американской армии к концу года заменят боеприпасы следующего поколения большей дальности под название Prism. Оборонный концерн Lockheed Martin по-прежнему производит 500 ATACMS ежегодно, но вся эта продукция предназначена для продажи в другие страны, рассказал представитель компании изданию.

В июле президент США Джо Байден обсуждал поставки ATACMS с украинским коллегой Владимиром Зеленским, однако решения по этому поводу так и не было принято. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркивал, что окончательное решение должен принять Байден. Киев призывает поставить ему ракеты ATACMS с прошлого года.

The Wall Street Journal писала, что Белый дом скорее близок к одобрению поставок этих ракет. Ранее США отклоняли просьбы передать ATACMS, опасаясь, что Украина будет применять их для ударов не только по Крыму, но и по остальной территории России.

Президент России Владимир Путин, говоря о возможности передачи такого оружия Киеву, подчеркивал, что «чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ». МИД называл поставки такого оружия красной линией для Москвы.