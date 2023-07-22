Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 100,66 (-1,18) Инвестиции, 21 июл, 18:57 Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 90,38 (-0,47) Инвестиции, 21 июл, 18:57
Где узнать о ночной жизни в Москве и Санкт-Петербурге РБК и ВКонтакте, 00:28
Число пострадавших при обрушении моста в Луге возросло до восьми Общество, 00:16
WP сообщила о неизменной позиции США по поставкам Киеву ракет ATACMS Политика, 22 июл, 23:53
Раненному в Запорожье корреспонденту «Известий» сделали операцию на стопе Политика, 22 июл, 23:49
Магазины, кафе и другие услуги: кварталы рядом с торговыми центрами РБК и ПИК, 22 июл, 23:30
В Польше открыли центр по ремонту танков Leopard Политика, 22 июл, 23:03
Зеленский призвал срочно созвать совет Украина — НАТО Политика, 22 июл, 22:52
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Недвижимость и пассивный доход: что такое сервисные апартаменты РБК и ПИК, 22 июл, 22:44
Ребенок погиб в ДТП с внедорожником в Адыгее Общество, 22 июл, 22:43
Bild узнала о нехватке немецких снарядов к зенитным орудиям для Украины Политика, 22 июл, 22:26
Супергол аргентинского легионера принес «Крыльям» победу над «Ахматом» Спорт, 22 июл, 22:04
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 22 июл, 21:56
Одесскому экс-военкому предъявили обвинения в незаконном обогащении Политика, 22 июл, 21:52
Четыре армянских банка прекратили работу с системой «Юнистрим» Финансы, 22 июл, 21:32
Военная операция на Украине ,  
0 

WP сообщила о неизменной позиции США по поставкам Киеву ракет ATACMS

WP: Вашингтон все еще отказывается поставлять Киеву ракеты ATACMS с дальность 300 км
Сюжет
Военная операция на Украине
Вашингтон по-прежнему отказывается от передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS, сообщили источники WP. В Пентагоне считают, что это могут ослабить подготовленность США к другим конфликтам. Москва осуждает отправку оружия Киеву
Фото: South Korea Defense Ministry /Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: South Korea Defense Ministry /Keystone Press Agency / Global Look Press

Администрация президента США Джо Байдена продолжает настаивать на отказе от поставок Украине дальнобойных ракет ATACMS, несмотря на «растущее давление со стороны американских законодателей» и призывы Киева, сообщает The Washington Post со ссылкой на представителей Пентагона и администрации Штатов, знакомых с вопросом.

В американском Минобороны считают, что у Киева есть более неотложные потребности, нежели ATACMS, а также опасаются, что отправка Украине достаточного количества вооружений, чтобы изменить ситуацию на поле боя, серьезно подорвет готовность США к другим возможным конфликтам.

В администрации США также отмечают, что поставки ATACMS могут «ограничили бы использование [реактивных систем залпового огня] HIMARS или [ракет] GMLRS». HIMARS способна запускать одновременно шесть ракет GMLRS с радиусом действия почти в 80 км. ATACMS также запускаются их этой установки, но только по одной за раз.

«Существует очень ограниченное количество [ATACMS], доступных для экспорта, и на расстояния, большей дальности, чем может достичь GMLR, украинцам были предоставлены Storm Shadow и Scalp (британские и французские ракеты большой дальности. — РБК)», — сказал представитель министерства обороны.

WP отмечает, что Украина в этом году также получит американские GLSDB, или бомбы малого диаметра наземного базирования, с дальностью действия около 150 км и возможностью стрельбы по траектории в 360 градусов.

ATACMS — это управляемая ракета большой дальности разработки американской компании Lockheed Martin. Эти ракеты могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS, которые уже есть у Украины. Ракеты самых последних версий могут поражать цель на расстоянии до 310 км с точностью до 1 м. WP пишет, что одна ракета стоит почти $1,5 млн.

Читайте на РБК Pro
Маркетплейс не спасет: зачем бизнесу интернет-магазин в новых реалиях
Как проще продавать сложные продукты. 5 практических советов
У мозга нет пола: существует ли женская логика
Как изменится экономика стран Центральной Азии к 2025 году

По словам собеседников издания, ракеты ATACMS на вооружении американской армии к концу года заменят боеприпасы следующего поколения большей дальности под название Prism. Оборонный концерн Lockheed Martin по-прежнему производит 500 ATACMS ежегодно, но вся эта продукция предназначена для продажи в другие страны, рассказал представитель компании изданию.

В июле президент США Джо Байден обсуждал поставки ATACMS с украинским коллегой Владимиром Зеленским, однако решения по этому поводу так и не было принято. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркивал, что окончательное решение должен принять Байден. Киев призывает поставить ему ракеты ATACMS с прошлого года.

The Wall Street Journal писала, что Белый дом скорее близок к одобрению поставок этих ракет. Ранее США отклоняли просьбы передать ATACMS, опасаясь, что Украина будет применять их для ударов не только по Крыму, но и по остальной территории России.

Президент России Владимир Путин, говоря о возможности передачи такого оружия Киеву, подчеркивал, что «чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ». МИД называл поставки такого оружия красной линией для Москвы.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
ATACMS военная помощь Украина США
Материалы по теме
Зеленский назвал жизненно необходимыми Украине дальнобойные ракеты ATACMS
Политика
Politico узнало об отказе США поставить Киеву дальнобойные ракеты ATACMS
Политика
Пентагон заявил, что решений по поставкам ATACMS Украине нет
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter