СК нашел полицейского, продавшего данные об убитой Дугиной

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Бастрыкин: Данные об убитой украинскими спецслужбами Дугиной продал полицейский
Портрет&nbsp;Дарьи&nbsp;Дугиной
Портрет Дарьи Дугиной (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Следственному комитету удалось установить личность людей, через которых организаторы убийства Дарьи Дугиной получили нужную им информацию, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости».

«Выявлены лица, которые за денежное вознаграждение собрали и распространили информацию о семье погибшей. Сотрудник полиции Иван Рыбин передал Даниилу Чоудхури информацию о Дугиных из Федеральной информационной системы Госавтоинспекции», — рассказал Бастрыкин.

Против них возбуждены уголовные дела, расследование находится в завершающей стадии.

Автомобиль с Дарьей Дугиной, дочерью философа Александра Дугина, взорвался 20 августа прошлого года, когда та возвращалась с фестиваля «Традиция». Ее отец планировал ехать с ней, но сел в другой автомобиль, писал Telegram-канал «112». ФСБ назвала исполнительницей теракта гражданку Украины Наталью Вовк, которая после совершения преступления выехала в Эстонию.

Материал дополняется.

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Дарья Дугина Следственный комитет Александр Бастрыкин
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