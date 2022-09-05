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Номер машины подозреваемой по делу Дугиной был снят с учета в Казахстане

МВД Казахстана: номер машины подозреваемой в убийстве Дугиной сняли с учета из-за утери
Сотрудники Следственного комитета на месте взрыва автомобиля Дарьи&nbsp;Дугиной
Сотрудники Следственного комитета на месте взрыва автомобиля Дарьи Дугиной (Фото: СК РФ)

Госномер машины, который использовала предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк, был снят с учета в республике в связи с утерей, сообщили в МВД Казахстана, передает «РИА Новости».

Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина, погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля, когда возвращалась с фестиваля «Традиция» в Подмосковье. Ее отец ехал в другой машине. ФСБ спустя два дня назвала исполнительницей убийства журналистки Наталью Вовк, а в подготовке обвинила украинские спецслужбы.

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Вовк, по данным ФСБ, приехала в Россию в июле вместе с дочерью и поселилась в том же доме, где жила Дугина. Для наблюдения за передвижениями журналистки подозреваемые использовали Mini Cooper. При въезде в Россию на машину были установлены номера ДНР, при передвижении по Москве — казахстанские, при выезде из России — украинские, сообщила спецслужба. Подозреваемая была на фестивале «Традиция», а после убийства выехала через Псковскую область в Эстонию, утверждают в ФСБ.

Позднее спецслужба сообщила, что в деле появился еще один подозреваемый — гражданин Украины Богдан Цыганенко, который помог Вовк с «поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Республики Казахстан Юлии Зайко, а также совместно с Вовк осуществил сборку самодельного взрывного устройства в арендованном гараже на юго-западе Москвы». Цыганенко приехал в Россию через Эстонию 30 июля, а уехал за день до взрыва автомобиля Дугиной.

Теги
Дарья Дугина госномера Казахстан
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