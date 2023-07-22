В Крыму произошел взрыв на складе боеприпасов из-за удара дрона
Аксенов: из-за удара БПЛА произошел взрыв на складе боеприпасов в Крыму
Сергей Аксенов
На складе боеприпасов в Красногвардейском районе Крыма произошел взрыв, он был вызван атакой украинского беспилотника, заявил глава полуострова Сергей Аксенов.
«Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет», — добавил он.
Власти решили эвакуировать население в радиусе 5 км от места ЧП. Движение по Крымской железной дороге приостановлено. Власти рассчитывают, что последствия взрыва устранят оперативно.
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