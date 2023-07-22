Аксенов: из-за удара БПЛА произошел взрыв на складе боеприпасов в Крыму

В Крыму произошел взрыв на складе боеприпасов из-за удара дрона

Сергей Аксенов (Фото: Aksenov82 / Telegram)

На складе боеприпасов в Красногвардейском районе Крыма произошел взрыв, он был вызван атакой украинского беспилотника, заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

«Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет», — добавил он.

Власти решили эвакуировать население в радиусе 5 км от места ЧП. Движение по Крымской железной дороге приостановлено. Власти рассчитывают, что последствия взрыва устранят оперативно.

Материал дополняется.