Аксенов сообщил о падении беспилотника на склад боеприпасов в Крыму

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 100,66 (-1,18) Инвестиции, 21 июл, 18:57 Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 90,38 (-0,47) Инвестиции, 21 июл, 18:57
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 08:40
Движение по Комсомольскому проспекту частично возобновили Политика, 08:32
Почему метавселенные никому не нужны в 2023 году Pro, 08:23
Польша создаст саперный батальон на границе с Белоруссией и Калининградом Политика, 08:23
В районе Джанкоя перекрыли движение машин и поездов после атаки дронов Политика, 08:17
Очевидцы рассказали об атаке дрона на Комсомольском проспекте в Москве Политика, 08:09
Москву атаковали два беспилотника. Что известно к 8:00 Политика, 08:04
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли более чем на 40 минут Общество, 08:03
«РБК Банки» запустили умный сервис подбора кредитов Инвестиции, 08:00
Аксенов сообщил о падении беспилотника на склад боеприпасов в Крыму Политика, 07:57
Как смотреть сериалы в 4К со слабым интернетом на большом экране РБК и Триколор, 07:20
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:20
Резников заявил об «11 друзьях Оушена», помогающих Украине с F-16 Политика, 07:10
Как решение ЦБ продавать юани отразится на курсе рубля: мнения аналитиков Pro, 07:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Аксенов сообщил о падении беспилотника на склад боеприпасов в Крыму

Аксенов: над Крымом сбили и подавили 11 беспилотников, есть попадание в склад боеприпасов
Сюжет
Военная операция на Украине
Склад находится в Джанкойском районе. Из-за атаки дронов на севере полуострова приостановили движение поездов и автомобилей. Всего над Крымом сбили и обезвредили 11 беспилотников, сообщил Аксенов

Силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили в небе над Крымом 11 беспилотников, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломки дрона повредили частный дом в Кировском районе.

Железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщил «РИА Новости», что перегон в Джанкойском районе временно закрыли для поездов, пути не повреждены. По словам Аксенова, движение также остановлено на автомобильной трассе Джанкой — Симферополь. Он пообещал, что Минтранс Крыма позднее опубликует схемы объезда. Жителей сел в радиусе 5 км от места ЧП эвакуировали.

Джанкойский район расположен в северо-восточной степной части Крымского полуострова. По данным телеграм-канала «112», склад боеприпасов, о котором говорит Аксенов, находится в поселке Вольное, там начался пожар.

На этом фоне на Крымском мосту перекрывали движение автотранспорта, сообщается в телеграм-канале, посвященном ситуации на транспортном переходе. К 7:48 (время совпадает с московским) его восстановили.

22 июля Аксенов сообщил о попытке «налета» беспилотников на инфраструктурные объекты Красногвардейского района Крыма. За два дня до этого дрон атаковал поселок Раздольное на северо-западе полуострова; по данным властей, в результате погибла девочка, повреждения получили четыре административных здания.

Читайте на РБК Pro
Как сделать бизнес «неинтересным» для налоговиков — рекомендации
Чем расширение черного списка офшоров грозит россиянам
Топ-10 глобальных компаний с перспективами роста. Выбор Bloomberg
Испания или Португалия: куда легче перебраться «цифровому кочевнику»

19 июля на военном полигоне в Кировском районе произошел пожар, из-за чего перекрывали трассу «Таврида». По словам Аксенова, там сдетонировала часть боеприпасов. Власти решили эвакуировать жителей близлежащих населенных пунктов.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
беспилотники Крым Сергей Аксенов
Материалы по теме
В Крыму возобновили движение поездов, приостановленное из-за взрывов
Политика
Аксенов сообщил о попытке «налета» беспилотников на инфраструктуру Крыма
Политика
Власти сообщили, что делать при сигнале тревоги на Крымском мосту
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter