Аксенов: над Крымом сбили и подавили 11 беспилотников, есть попадание в склад боеприпасов

Аксенов сообщил о падении беспилотника на склад боеприпасов в Крыму

Склад находится в Джанкойском районе. Из-за атаки дронов на севере полуострова приостановили движение поездов и автомобилей. Всего над Крымом сбили и обезвредили 11 беспилотников, сообщил Аксенов

Силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили в небе над Крымом 11 беспилотников, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломки дрона повредили частный дом в Кировском районе.

Железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщил «РИА Новости», что перегон в Джанкойском районе временно закрыли для поездов, пути не повреждены. По словам Аксенова, движение также остановлено на автомобильной трассе Джанкой — Симферополь. Он пообещал, что Минтранс Крыма позднее опубликует схемы объезда. Жителей сел в радиусе 5 км от места ЧП эвакуировали.

Джанкойский район расположен в северо-восточной степной части Крымского полуострова. По данным телеграм-канала «112», склад боеприпасов, о котором говорит Аксенов, находится в поселке Вольное, там начался пожар.

На этом фоне на Крымском мосту перекрывали движение автотранспорта, сообщается в телеграм-канале, посвященном ситуации на транспортном переходе. К 7:48 (время совпадает с московским) его восстановили.

22 июля Аксенов сообщил о попытке «налета» беспилотников на инфраструктурные объекты Красногвардейского района Крыма. За два дня до этого дрон атаковал поселок Раздольное на северо-западе полуострова; по данным властей, в результате погибла девочка, повреждения получили четыре административных здания.

19 июля на военном полигоне в Кировском районе произошел пожар, из-за чего перекрывали трассу «Таврида». По словам Аксенова, там сдетонировала часть боеприпасов. Власти решили эвакуировать жителей близлежащих населенных пунктов.