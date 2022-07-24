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В Запорожье заявили, что военная база России станет гарантом безопасности

Власти Запорожья заявили, что постоянная военная база России станет гарантом безопасности
Говорить о конкретных действиях по разворачиванию постоянного военного контингента можно будет после проведения референдума и вхождения Запорожской области в состав России, заявили в ВГА
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Власти Запорожской области хотят, чтобы на территории региона были размещены военные базы России на постоянной основе. Об этом заявил член главного совета областной администрации Владимир Рогов в разговоре с «РИА Новости».

«Постоянная дислокация Вооруженных сил Российской Федерации в Запорожской области станет гарантом безопасности региона от попыток внешней агрессии и террора украинских националистов», — пояснил он.

По его словам, говорить о конкретных шагах по разворачиванию постоянных российских воинских частей можно будет после проведения референдума и вхождения Запорожской области в состав России.

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Материал дополняется

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Запорожье Россия гарантии безопасности военная база
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