В Запорожье заявили, что военная база России станет гарантом безопасности
Власти Запорожья заявили, что постоянная военная база России станет гарантом безопасности
Говорить о конкретных действиях по разворачиванию постоянного военного контингента можно будет после проведения референдума и вхождения Запорожской области в состав России, заявили в ВГА
Власти Запорожской области хотят, чтобы на территории региона были размещены военные базы России на постоянной основе. Об этом заявил член главного совета областной администрации Владимир Рогов в разговоре с «РИА Новости».
«Постоянная дислокация Вооруженных сил Российской Федерации в Запорожской области станет гарантом безопасности региона от попыток внешней агрессии и террора украинских националистов», — пояснил он.
По его словам, говорить о конкретных шагах по разворачиванию постоянных российских воинских частей можно будет после проведения референдума и вхождения Запорожской области в состав России.
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