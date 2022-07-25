Минобороны России сообщило о попытке высадки украинских диверсантов на катерах в Херсоне

В Москве сообщили о попытке высадки украинских диверсантов в Херсоне

Украинские диверсионные группы планировали высадиться в Херсонской области, но их катера в итоге были уничтожены, заявили в Москве

Игорь Конашенков (Фото: mod_russia / Telegram)

Минобороны сообщило о раскрытии попытки высадки украинской диверсионной группы на территории Херсонской области. Как рассказал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков, диверсанты находились на быстроходных десантных катерах, которые в результате были уничтожены в акватории Днепровского лимана.

Также в Минобороны рассказали об уничтожении в районе населенного пункта Богданцы (Хмельницкая область) перевалочной базы с поставленными США боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS и снарядами к американским крупнокалиберным гаубицам М777.

Помимо этого, нанесен удар по пункту временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Константиновке (ДНР). «Уничтожено более 100 националистов и иностранных наемников», — говорится в сообщении. Удары наносились по подразделениям 60-й пехотной бригады в районе Орехова (Запорожская область), 113-й бригады территориальной обороны в районах Клугино-Башкировки и Чугуева (Харьковская область). В районе населенного пункта Некременное (ДНР) уничтожен радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Успеновка, Марково, Миньковка и Семеновка, два артиллерийских взвода гаубиц Д-20, три артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», а также восемь украинских взводов орудий Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Дзержинск, Георгиевка, Водяное, Новомихайловка, Курахово, Камышевка Донецкой народной республики.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине пять месяцев назад — в ночь на 24 февраля. Он назвал ее целями защиту населения Донбасса, а также демилитаризацию и «денацификацию» соседнего государства.

Украина в ответ на российскую спецоперацию ввела военное положение, объявила мобилизацию и разорвала дипломатические отношения с Россией.