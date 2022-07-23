Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 57,76 (+0,65) Инвестиции, 22 июл, 16:05
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 57,39 (+0,91) Инвестиции, 22 июл, 16:05
Минобороны сообщило об уничтожении до 200 военных ВСУ под Кривым Рогом Политика, 13:23
В ЦНИИмаш придумали, как в два раза повысить точность ГЛОНАСС Технологии и медиа, 13:19
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 12:46
Минобороны указало на высокую минную опасность в украинских портах Политика, 12:41
Орбан призвал ЕС к новой стратегии по Украине из-за неработающих санкций Политика, 12:34
Фигуристке Степановой сделали предложение во время ледового шоу Авербуха Спорт, 12:32
Минобороны России рассказало о работе спецназа на операции на Украине Политика, 12:31
Подоляк заявил об отсутствии оснований возобновлять переговоры с Россией Политика, 12:22
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Загитова ответила Вайцеховской на фразу про «карьеру-везение» Спорт, 12:08
Афиша на выходные: куда пойти и что посмотреть в Москве и Петербурге 12:08
В России впервые с начала мая выявили почти 7 тыс. новых случаев COVID-19 Общество, 11:58
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 11:57
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:34
Глава МИД Германии назвала совместное фото Эрдогана и Путина «вызовом» Политика, 11:24
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны указало на высокую минную опасность в украинских портах

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В черноморских портах Украины сохраняется высокая минная опасность, там заблокированы 70 судов из других стран, сообщается в заявлении Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию, который был создан на базе Национального центра управления обороной.

«В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море», — говорится в сообщении.

В штабе напомнили, что в Черном море для выхода из указанных портов ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) действует морской гуманитарный коридор «в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 139 миль и шириной три мили».

Турция заявила о готовности помочь Украине с разминированием портов
Политика
Фото:Министерство обороны РФ / AP

Три из перечисленных в заявлении портов — подконтрольные Украине Одесса, Южный и Черноморск — будут использоваться для вывоза украинского зерна согласно подписанному в Стамбуле 22 июля соглашению между Москвой, Киевом, Анкарой и Организацией Объединенных Наций. Россия и Украина подписывали соглашение отдельно: каждая из стран заключила зерновую сделку с Турцией и ООН.

Суда будут следовать по согласованному безопасному коридору, провожать их будут украинские лоцманы, разминировать территориальные воды не будут, сообщало агентство «РИА Новости». При этом Турция заявляла, что готова оказать помощь Украине в разминировании.

Боевым кораблям, самолетам и беспилотникам приближаться к судам с зерном запретили. Корабли будут проверять на выходе и входе в Черное море, чтобы проверить, как указывал министр обороны России Сергей Шойгу, что на них нет оружия и боеприпасов, и чтобы исключить провокации.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images До 600 тыс. руб.: как нанимают и сколько платят айтишникам в 2022 году
Инструкции
Pro
Фото: Unsplash Курс доллара взлетел до рекорда. Почему это угроза для мировой экономики
Статьи
Pro
Фото: Getty Images Мигранты ушли в курьеры. Почему строителям не найти работников
Инструкции
Pro
Фото: Oli Scarff/Getty Images В Москве может освободиться 1,5 млн кв. м офисов: что с ними делать
Прогнозы
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Параллельный импорт техники: что не так
Статьи
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Домашняя кардиотренировка: пять базовых упражнений
Инструкции
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Какие риски для России несет углубление экономических связей с Китаем
Статьи
Теги
Минобороны мины порты Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
Шойгу пообещал не пользоваться разминированными портами Украины
Политика
NYT узнала о согласии Киева частично разминировать порты
Политика
Первое зашедшее в порт Мариуполя после разминирования судно покинуло его
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter