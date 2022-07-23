Минобороны указало на высокую минную опасность в украинских портах

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В черноморских портах Украины сохраняется высокая минная опасность, там заблокированы 70 судов из других стран, сообщается в заявлении Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию, который был создан на базе Национального центра управления обороной.

«В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море», — говорится в сообщении.

В штабе напомнили, что в Черном море для выхода из указанных портов ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) действует морской гуманитарный коридор «в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 139 миль и шириной три мили».

Три из перечисленных в заявлении портов — подконтрольные Украине Одесса, Южный и Черноморск — будут использоваться для вывоза украинского зерна согласно подписанному в Стамбуле 22 июля соглашению между Москвой, Киевом, Анкарой и Организацией Объединенных Наций. Россия и Украина подписывали соглашение отдельно: каждая из стран заключила зерновую сделку с Турцией и ООН.

Суда будут следовать по согласованному безопасному коридору, провожать их будут украинские лоцманы, разминировать территориальные воды не будут, сообщало агентство «РИА Новости». При этом Турция заявляла, что готова оказать помощь Украине в разминировании.

Боевым кораблям, самолетам и беспилотникам приближаться к судам с зерном запретили. Корабли будут проверять на выходе и входе в Черное море, чтобы проверить, как указывал министр обороны России Сергей Шойгу, что на них нет оружия и боеприпасов, и чтобы исключить провокации.