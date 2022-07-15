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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Bellingcat и Insider

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России The Insider и Bellingcat (оба признаны Минюстом СМИ-иноагентами), сообщает ведомство.

«Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных неправительственных организаций Bellingcat Ltd. (Великобритания), Stichting Bellingcat (Нидерланды), The Insider (Латвия), «Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы» (CEELI Institute) (Чехия)», — говорится в сообщении.

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