«РИА Новости» сообщило о «списке контактов россиян» с разведкой Украины

Хакеры российской группировки RaHDit выявили граждан России, которые сотрудничают с военной разведкой Украины и передали список правоохранительным органам. Об этом сообщил ее анонимный участник, передает «РИА Новости».

«Мы передали выявленные контакты наших граждан с сотрудниками из того списка военных разведчиков украинских, куда нужно. Достаточно приличный список получился, поэтому мы единственное, что можем посоветовать, это тем гражданам, которые сотрудничают, сейчас прийти и самим сдаваться», — сказал хакер.

На прошлой неделе RaHDit опубликовали данные сотрудников Главного управления разведки украинского Министерства обороны и связанных с ним людей. В список попали 2,5 тыс. человек.

В середине июля президент России Владимир Путин подписал закон, который приравнивает переход на сторону противника в условиях военных действий к госизмене. В Уголовном кодексе появится новая ст. 275.1. Она вводит ответственность за «конфиденциальное сотрудничество» с иностранными спецслужбами в целях помочь им в работе, «заведомо направленной против безопасности» России.