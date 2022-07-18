Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 57,89 (-0,46) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 57,83 (-0,42) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Посол сообщил о переговорах по использованию карт «Мир» в Нигерии Финансы, 05:22
Клишас увидел признаки «неотвратимой денацификации» в отставке главы СБУ Политика, 05:21
МИД Китая исключил бездействие по ситуации на Украине Политика, 04:38
«Ъ» узнал о планах России отказаться от закупок западной техники в ЕАЭС Политика, 04:33
«РИА Новости» сообщило о «списке контактов россиян» с разведкой Украины Политика, 04:13
«Коммерсантъ» узнал об отправке турбины для Nord Stream в Германию Бизнес, 03:45
В Техасе нашли «системный сбой» в действиях полиции при стрельбе в школе Общество, 03:16
Четыре человека погибли при стрельбе в торговом центре в Индиане Общество, 02:40
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Захарова заявила о «денацификации полным ходом» после отставки главы СБУ Политика, 02:16
Лавров увидел «геополитический гамбит» в статусе Украины в Евросоюзе Политика, 02:04
Оптимизм российского бизнеса упал до минимума за 13 лет Экономика, 02:00
«Малиновский был лучшим юниором». Каким запомнили погибшего биатлониста Спорт, 02:00
Четыре человека погибли при столкновении самолетов в аэропорту Лас-Вегаса Общество, 01:46
Шольц исключил снятие санкций в случае «навязанных Россией» условий мира Политика, 01:14
Военная операция на Украине ,  
0 

«РИА Новости» сообщило о «списке контактов россиян» с разведкой Украины

«РИА Новости»: хакеры передали силовикам список контактов россиян с разведкой Украины

Хакеры российской группировки RaHDit выявили граждан России, которые сотрудничают с военной разведкой Украины и передали список правоохранительным органам. Об этом сообщил ее анонимный участник, передает «РИА Новости».

«Мы передали выявленные контакты наших граждан с сотрудниками из того списка военных разведчиков украинских, куда нужно. Достаточно приличный список получился, поэтому мы единственное, что можем посоветовать, это тем гражданам, которые сотрудничают, сейчас прийти и самим сдаваться», — сказал хакер.

На прошлой неделе RaHDit опубликовали данные сотрудников Главного управления разведки украинского Министерства обороны и связанных с ним людей. В список попали 2,5 тыс. человек.

ФСБ предостерегла россиянина, пожертвовавшего деньги в фонд помощи ВСУ
Политика

В середине июля президент России Владимир Путин подписал закон, который приравнивает переход на сторону противника в условиях военных действий к госизмене. В Уголовном кодексе появится новая ст. 275.1. Она вводит ответственность за «конфиденциальное сотрудничество» с иностранными спецслужбами в целях помочь им в работе, «заведомо направленной против безопасности» России.

Теги
хакеры разведка Украина россияне
Материалы по теме
«РИА Новости» сообщило о «секретных документах» ВСУ у хакеров
Политика
Хакеры «патриотической» группы Conti слили данные более 800 компаний
Технологии и медиа
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter