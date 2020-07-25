Госдеп предложил создать линию связи с Россией по вопросам космоса

Вопрос будет обсуждаться на переговорах Москвы и Вашингтона в Вене в следующий понедельник, заявил помощник госсекретаря США. Это будет первая с 2013 года встреча, посвященная вопросам космической безопасности

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США на переговорах в Вене, которые пройдут в конце июля, обсудят создание канала связи для предотвращения конфликтов в космосе. Об этом на брифинге заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд. Стенограмма его выступления опубликована на сайте госдепа.

«Я упомянул каналы связи, и, конечно, он не обязательно должен быть многосторонним. Вероятно, гораздо более целесообразно начать с двусторонних связей», — считает он.

По мнению Форда, активность России в космосе «странная и опасная», особенно в течение последних двух недель. «Нужно, чтобы у наших операторов была возможность связаться с их операторами, если возникнут потенциальные проблемы и произойдет недопонимание», — заявил представитель госдепа.

Переговоры России и США в Вене пройдут в понедельник, 27 июля. Как отмечает Reuters, это будет первая с 2013 года встреча, посвященная вопросам космической безопасности. Вашингтон надеется, что на переговорах стороны смогут найти способ «увеличить стабильность и безопасность в космосе, а также продвигать развитие там норм ответственного поведения», отметил Форд.