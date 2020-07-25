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Госдеп предложил создать линию связи с Россией по вопросам космоса

Вопрос будет обсуждаться на переговорах Москвы и Вашингтона в Вене в следующий понедельник, заявил помощник госсекретаря США. Это будет первая с 2013 года встреча, посвященная вопросам космической безопасности
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

США на переговорах в Вене, которые пройдут в конце июля, обсудят создание канала связи для предотвращения конфликтов в космосе. Об этом на брифинге заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд. Стенограмма его выступления опубликована на сайте госдепа.

«Я упомянул каналы связи, и, конечно, он не обязательно должен быть многосторонним. Вероятно, гораздо более целесообразно начать с двусторонних связей», — считает он.

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По мнению Форда, активность России в космосе «странная и опасная», особенно в течение последних двух недель. «Нужно, чтобы у наших операторов была возможность связаться с их операторами, если возникнут потенциальные проблемы и произойдет недопонимание», — заявил представитель госдепа.

Переговоры России и США в Вене пройдут в понедельник, 27 июля. Как отмечает Reuters, это будет первая с 2013 года встреча, посвященная вопросам космической безопасности. Вашингтон надеется, что на переговорах стороны смогут найти способ «увеличить стабильность и безопасность в космосе, а также продвигать развитие там норм ответственного поведения», отметил Форд.

Накануне Космическое командование США заявило, что Россия 15 июля испытала противоспутниковое оружие. Обеспокоенность в связи с этим выразил британской космической программы вице-маршал Харви Смит, отметив, что подобные действия «угрожают мирному использованию космического пространства».

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Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

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В МИД России эти утверждения сочли пропагандистским информационным вбросом и попыткой Вашингтона и Лондона подать ситуацию в искаженном виде, чтобы отвлечь внимание от реальных угроз в космосе и оправдать свои программы по размещению там оружия.

Министерство отметило, что о сути испытаний ранее рассказало Минобороны. Согласно заявлению военного ведомства, спутник-инспектор обследовал с близкого расстояния один из российских спутников «с использованием специализированной аппаратуры», благодаря чему удалось получить «ценную информацию о техническом состоянии обследуемого объекта».

Вашингтон не впервые заявляет, что Москва испытывает противоспутниковое оружие. В апреле Космическое командование ВВС США сообщило о проводимых Россией испытаниях ракеты прямого перехвата, способной уничтожить спутники, которые находятся на низкой околоземной орбите.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: космос, Госдепартамент США
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