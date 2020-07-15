Минобороны успешно испытало спутник-инспектор

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Министерство обороны России провело испытание малого спутника-инспектора, предназначенного для обследования ранее запущенных космических аппаратов.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на военное ведомство.

Спутник-инспектор успешно обследовал с близкого расстояния один из российских спутников «с использованием специализированной аппаратуры», уточняет Минобороны. Это позволило получить «ценную информацию о техническом состоянии обследуемого объекта».

В июне «Роскосмос» запатентовал способ запуска спутников-инспекторов, позволяющий им следить за другими космическими объектами, оставаясь незамеченными. Для этого спутник-инспектор предлагается выводить на орбиту ниже его цели.