Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 70,8 (-0,33) Инвестиции, 12:19
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 80,84 (+0,22) Инвестиции, 12:19
Минобороны успешно испытало спутник-инспектор Общество, 20:45 Троих полицейских из Екатеринбурга приговорили к колонии за изнасилование Общество, 20:08 Действие правила пяти замен в футболе продлили до лета 2021 года Спорт, 20:07 «Двоечников» ОПЕК+ обязали компенсировать невыполненные обязательства Экономика, 20:06 Белоруссия отменила двухнедельный карантин для россиян Политика, 20:06 Следствие попросило арестовать новых фигурантов дела Абызова Общество, 20:04 «Спартак» прервал безвыигрышную серию в РПЛ из пяти матчей Спорт, 19:58 Как доля онлайн-продаж «ВкусВилл» выросла в 30 раз РБК и #CloudMTS, 19:48 СК завершил расследование по делу бывшего хабаровского губернатора Общество, 19:45 Путин обсудил с принцем Абу-Даби коронавирус и ситуацию в Ливии Политика, 19:37 За 2020 год клиенты фонда Grayscale вложили $1,4 млрд в криптовалюту Крипто, 19:25 Мэр Норильска попросил у красноярских властей помощь в борьбе с COVID-19 Общество, 19:21 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:18 ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов к России из-за сбитого Boeing MH17 Общество, 19:18
Общество ,  
0 

Минобороны успешно испытало спутник-инспектор

Фото: NASA / Getty Images
Фото: NASA / Getty Images

Министерство обороны России провело испытание малого спутника-инспектора, предназначенного для обследования ранее запущенных космических аппаратов.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на военное ведомство.

Спутник-инспектор успешно обследовал с близкого расстояния один из российских спутников «с использованием специализированной аппаратуры», уточняет Минобороны. Это позволило получить «ценную информацию о техническом состоянии обследуемого объекта».

SpaceX перенесла запуск интернет-спутников Starlink
Общество
Фото: Paul Hennessy / Keystone Press Agency / Global Look Press

В июне «Роскосмос» запатентовал способ запуска спутников-инспекторов, позволяющий им следить за другими космическими объектами, оставаясь незамеченными. Для этого спутник-инспектор предлагается выводить на орбиту ниже его цели.

В декабре 2019 года Минобороны провело на околоземной орбите эксперимент с малым спутником-инспектором. Во время исследования аппарат отделился от унифицированной многофункциональной космической платформы.

Материалы по теме
SpaceX перенесла запуск интернет-спутников Starlink
Общество
Минобороны сообщило об успешном запуске ракеты с военным спутником
Технологии и медиа
Рогозин заявил об убытках в случае срыва запуска спутников OneWeb
Бизнес
Читайте на РБК Pro
«Оставь корону в гараже»: Индра Нуйи — о балансе работы и личной жизни «Оставь корону в гараже»: Индра Нуйи — о балансе работы и личной жизни
Почему ваш директор по маркетингу долго не проработает Почему ваш директор по маркетингу долго не проработает
Недооцененный экспорт: что имеет смысл продавать за рубеж Недооцененный экспорт: что имеет смысл продавать за рубеж
«Бонусы как наркотик»: Дэниел Пинк — о пагубных поощрениях в компании «Бонусы как наркотик»: Дэниел Пинк — о пагубных поощрениях в компании
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter