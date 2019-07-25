Генпрокуратура признала нежелательным Атлантический совет

Председателем этой аналитической некоммерческой структуры со штаб-квартирой в Вашингтоне в прошлом был Джон Хантсман, ныне посол США в России

Деятельность Атлантического совета (Atlantic Council) представляет угрозу безопасности и основам конституционного строя России, заключила Генеральная прокуратура. Ведомство решило признать эту организацию нежелательной на территории России.

Теперь в соответствующий перечень Атлантический совет должно внести Министерство юстиции. Если организация признана нежелательной в России, она не может продолжить работу на территории страны (предусмотрена ответственность вплоть до уголовной).

Атлантический совет — американская НКО, специализирующаяся на международных отношениях и вопросах безопасности. Она была основана в 1961 году с целью усилить сотрудничество между США и капиталистическими странами Европы, в том числе в рамках Организации Североатлантического договора. Юридически она не связана с правительством США или с НАТО, однако на мероприятиях часто выступают американские политики и чиновники, включая бывших президентов, военные, а также бывшие и действующие сотрудники НАТО. К примеру, в апреле выступал вице-президент США Майк Пенс.

В консультативный совет организации входят бывшая госсекретарь Мадлен Олбрайт, бывший глава Airbus Том Эндерс, CEO Lockheed Martin Мэриллин Хьюсон, среди прочих. В 2014-2017 годах председателем совета был Джон Хантсман, который сейчас является послом США в России.

На мероприятиях, проводимых советом, спецпредставитель США на Украине Курт Волкер говорил, что против России будут вводиться санкции раз в несколько месяцев, а начальник штаба ВМС США Джон Ричардсон призывал нанести превентивный удар по России.