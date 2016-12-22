США назвали принципы новой политики в Восточной и Центральной Европе

Основными соперниками США в этом регионе являются Россия и Китай, заявил помощник госсекретаря США. Вашингтон будет подавать европейским странам пример демократии, но и добиваться того, чтобы они не попустительствовали Москве

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На протяжении долгого времени Запад не воспринимал конкуренцию за влияние в Восточной Европе, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, выступая на мероприятии Атлантического совета — американского экспертного центра по международным делам. Записи выступления Митчелла совет выложил в Twitter.

Перед США стоит задача «укрепить Запад, чтобы противостоять растущему влиянию соперников», добавил чиновник. Прежде всего эту задачу надо выполнить на «дальних рубежах», поддерживая государства, которые «пытаются отстоять свою независимость». В числе таких стран Митчелл назвал Украину и Грузию, они столкнулись с угрозой государственному суверенитету. Странам Центральной Европы угрожает «политическое и экономическое проникновение» во внутренние дела, что может расколоть НАТО.

Стратегия США по отношению к Центральной и Восточной Европе основана на следующих принципах, сказал чиновник. Вашингтон, во-первых, будет добиваться «позитивного влияния» за рубежом посредством своего имиджа: «Америка — могущественная демократия, яркий маяк свободы, чей свет привлекает других», — объяснил Митчелл. Второй принцип — США ожидают, что страны, которым Америка помогает, «не будут попустительствовать соперникам».

«Западная Европа не может продолжать усиливать свою энергетическую зависимость от то самой России, от которой ее защищает Америка», — привел пример дипломат. Неприемлемо, что союзники США в Центральной Европе поддерживают энергетические проекты вроде «Северного Потока-2», добавил он. Это делает весь регион более уязвимым перед Россией.

Третий принцип — США будут уважать территориальную целостность и суверенитет союзников: Украины, Грузии «и даже Белоруссии» — «бастион, защищающий от российского неоимпериализма».

Последний принцип заключается в том, что Вашингтон будет ожидать, что государства будут уважать права своих соседей. «Мы не признаём территориальную агрессию России против соседней Украины, и мы не приемлем хищнического давления Китая через займы Центральной и Восточной Европе», — добавил Митчелл.

Митчелл до своего назначения на пост в 2017 году никогда не занимался дипломатической деятельностью, писал в среду, 16 октября, Buzzfeed. С момента своего назначения он работал над пересмотром политики Барака Обамы, которая делала упор на вопросы прав человека, в сторону подхода, при котором «авторитарные государства рассматриваются как потенциальные партнеры». В материале говорилось, что, по мнению Митчелла, сближение с такими странами поможет отдалить их от России. Госдеп отказал изданию в интервью с чиновником.

В качестве примера издание приводит пересмотр подхода к Венгрии: с 2012 года не было встреч высокого уровня между представителями этой страны и высокопоставленными чиновниками США, но в 2018 году Вашингтон посетил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Сийярто рассказал Buzz Feed, что смены позиции США добился Митчелл. После его визита Госдеп передумал выдавать гранты в целях «распространения объективной информации о внутренних и внешних проблемах Венгрии».

Также, по словам источника издания, Митчелл выступал за то, чтобы Вашингтон поддержал план обмена территориями между Сербией и Косово, хотя до этого власти США отказывались его даже обсуждать. Источники Buzz Feed привели эту историю в качестве примера подхода Митчелла: если пограничная проблема между Сербией и Косово будет разрешена, то Россия не сможет сеять разногласия между этими странами.