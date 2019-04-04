Пенс предрек ФРГ участь «заложника» России из-за «Северного потока — 2»

Экономику ФРГ ждет участь «заложника» России из-за реализации совместного проекта «Северного потока — 2». Такое мнение в ходе выступления в Атлантическом совете на мероприятии в рамках 70-летия НАТО сделал вице-президент США Майк Пенс, сообщает издание The Hill.

«Если Германия продолжит строительство газопровода «Северный поток — 2», как сказал президент Трамп, это может в буквальном смысле сделать экономику Германии заложником России. Для крупнейшей экономики Европы просто недопустимо продолжать игнорировать угрозу российской агрессии и пренебрегать собственной самообороной и нашей общей обороной», — сказал Пенс.

Трубопровод «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря от России до Германии. Его мощность составит 55 млрд куб. м газа в год, стоимость — €9,5 млрд. Инвесторами проекта выступают компании OMV, Uniper, Engie, Shell, Wintershell.

Против строительства газопровода выступают США, Украина, Польша и страны Прибалтики. Помимо этого, недовольство высказывали депутаты Европарламента от Дании, Швеции и Словакии. Однако еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер подчеркивал, что критика проекта со стороны американского президента Дональда Трампа не является основанием для остановки строительства трубопровода. Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, отмечал, что Вашингтон оказывает давление на проект из-за единоличного желания поставлять газ в Германию.